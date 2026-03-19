Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Средната пенсия за януари е 519,15 евро

19 Март 2026
Pixabay

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през януари е бил 519,15 евро. Увеличението спрямо януари 2025 г. е с 44,06 евро (9,3%), показва отчетът на Националния осигурителен институт за изпълнението на държавното обществено осигуряване.

В справката има любопитни данни, че приходите нарастват по-бързо от разходите спрямо същия месец на миналата година, но само като процент – като сума разходите все още са много по-големи. При приходите увеличението е 61,7 млн. евро, или 11%, докато при разходите е 100,8 млн. евро (9,5%).

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 1,074 млрд. евро. Спрямо първия месец на 2025 г. разходите за пенсии са с 98 млн. евро (10%) повече. Трансферът от бюджета само за този първи месец на годината вече е 558,5 млн. евро.

Броят на пенсионерите за януари 2026 г. е 2 069 298, което е увеличение с 14 450 (0,7%) пенсионери в сравнение с януари 2025 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?