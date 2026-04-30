ПБ, ГЕРБ и ДПС избраха Михаела Доцова да оглави парламента

Председателят на 52-рото НС призова депутатите да възстановят авторитета и доверието на институцията

30 Апр. 2026Обновена
Михаела Доцова е доктор по административно право.
Михаела Доцова е доктор по административно право.

Михаела Доцова от ПБ е председател на 52-рото Народно събрание. Тя беше избрана със 188 гласа - от коалицията на Румен Радев, ГЕРБ-СДС и ДПС. Против нямаше, но ПП, ДБ и "Възраждане" се въздържаха.

Доцова е доктор по административно право и административен процес. Работила е като юрист в парламентарната администрация.

В словото си новоизбраният председател заяви, че Народното събрание е храмът на законотворчеството и следва да бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. "Доверието в демокрацията започва тук, от тази зала. Да възстановим авторитета на Народното събрание, да върнем доверието, че тук се работи в името на закона и на българското общество", призова Доцова.

По-рано днес новият парламент беше открит от най-възрастния депутат – Румен Миланов от ПБ. Регистрираха се 239 народни представители.

В словото си в началото на заседанието Миланов заяви, че гражданите са възложили надеждите си на новата политическа сила, която ще управлява, и това е голяма отговорност. "Законът трябва да стои над всички. Само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат", каза той. Като голямата задача на новия парламент той открои: "Да върнем силата на закона и да съхраним мира."

След него говори президентът Илияна Йотова. Тя обяви вота от 19 април за "избори на надеждата", припозна ролята на служебното правителство в борбата срещу търговията с гласове, но отдаде най-голяма заслуга на българските граждани, които са гласували много по-масово от дълго време насам. Държавният глава посочи, че избирателите са дали нова легитимност на парламента, както и категоричен мандат на ПБ да управлява. Йотова обяви, че "голямата цел е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост", а на международната сцена страната да води "разумна външна политика с тежест и характер".

Румен Миланов откри заседанието и после предаде ръководството на заседанието на Михаела Доцова.
Румен Радев, вече на парламентарната банка.
Ивайло Мирчев и Асен Василев ще седят един до друг, но вече в отделни парламентарни групи.
Петър Витанов ще води групата на ПБ.
Делян Пеевски в кулоарите на парламента.
Михаела Доцова, избор на председател на НС, Румен Миланов, Илияна Йотова

