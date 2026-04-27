Кабинетът на Тодор Живков и Пеевски в парламента ще остане празен

Предложението за това е дошло от "Прогресивна България"

Днес, 16:53
Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски

Кабинет 222-А на Тодор Живков в Партийния дом, който до съвсем скоро беше използван от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и приютяваше "Музея на сглобката", ще остане празен в новия парламент. Предложението за това е дошло от партията на Румен Радев "Прогресивна България", предава БНР.

А иначе преди старта на новоро Народното събрание в сградата се е провела техническа среща на новите парламентарно представени формации. По традиция са били разпределени местата, които депутатите от петте парламентарни групи ще заемат.

Най-вляво ще са местата на "Възраждане", а най-вдясно - на "Продължаваме промяната"-"Демократична България". Между тях - отляво надясно, се нареждат "Прогресивна България", ДПС и ГЕРБ.

 

 

 

