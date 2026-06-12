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Заради бури и порои са възможни наводнения днес

Днес, 07:16
За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната.
FB/НИМХ
За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен (жълт код) за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната.

Валежи и гръмотевични бури вещае синоптичната прогноза днес почти в цялата страна. Ще има градушки, възможни са наводнения. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, ще вали доста. Кодът е жълт за 23 области. Причината за всичко това - преминаващ през България студен атмосферен фронт.

Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат между 20° и 27°. В София - около 19°. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

През нощта и рано сутринта през събота интензивни валежи ще има все още в Източна България. Нататък през събота се очаква времето постепенно да утихва.

В късните часове вчера в Западна България валя доста, включително с градушки:

 

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Ключови думи:

валежи, градушки, наводнения, бури, прогноза за времето

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