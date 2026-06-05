Военни разчистват тиня от десетки наводнени къщи в Тича

Близо 30 военнослужещи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в котленското село Тича, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров пред БТА .

Вчера кметът на община Котел обяви бедствено положение след наводненията, засегнали общината, след като река Черна преля заради обилните дъждове.

Военните от 13-о бригадно командване в Сливен разчистват тинята и калта от дворовете и домовете на пострадалите жители. Засегнати са около 30 къщи. Две машини извозват събраната кал от улиците, като тя не се изхвърля в речното корито.

"Мисля, че до края на деня всяка от къщите ще бъде приведена в поносимо състояние, за да могат собствениците да започнат почистването", каза областният управител. По думите му електроснабдяването в района остава прекъснато и се очаква да бъде възстановено в късните следобедни часове днес.

Обстановката в селото вече е спокойна, а нивото на водата се е понижило значително. Вероятно утре или в понеделник ще започне описването на щетите. Очаква се да се осигури държавна помощ на пострадалите домакинства.

Вчера за няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата БГ Алърт.

Пътят между селата Божан и Попгруево в община Тервел е затворен заради почистване на кална маса, камъни и наноси след падналия снощи дъжд. Очакват се действия от Областната дирекция на МВР, за да се осигури обезопасяване на отсечката.

Село Веселиново и Смядово са пострадали при падналите обилни валежи. Според смядовския кмет Иванка Петрова в разчистването са включени три багера, а комисия вече обхожда пострадалите имоти, за да опише щетите. Във Веселиново мост на река Кръщеница е отнесен при силните дъждове вчера, пострадал е и мост за автомобили към местността.

Как изглежда положението в Тича след наводнението - във видеото на БНР: