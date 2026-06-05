Военни разчистват тиня от десетки наводнени къщи в Тича

Близо 30 военнослужещи участват в разчистването на къщите, пострадали при наводнението в котленското село Тича, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров пред БТА.
Вчера кметът на община Котел обяви бедствено положение след наводненията, засегнали общината, след като река Черна преля заради обилните дъждове.
Военните от 13-о бригадно командване в Сливен разчистват тинята и калта от дворовете и домовете на пострадалите жители. Засегнати са около 30 къщи. Две машини извозват събраната кал от улиците, като тя не се изхвърля в речното корито.
"Мисля, че до края на деня всяка от къщите ще бъде приведена в поносимо състояние, за да могат собствениците да започнат почистването", каза областният управител. По думите му електроснабдяването в района остава прекъснато и се очаква да бъде възстановено в късните следобедни часове днес.
Обстановката в селото вече е спокойна, а нивото на водата се е понижило значително. Вероятно утре или в понеделник ще започне описването на щетите. Очаква се да се осигури държавна помощ на пострадалите домакинства.
Вчера за няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата БГ Алърт.
Пътят между селата Божан и Попгруево в община Тервел е затворен заради почистване на кална маса, камъни и наноси след падналия снощи дъжд. Очакват се действия от Областната дирекция на МВР, за да се осигури обезопасяване на отсечката.
Село Веселиново и Смядово са пострадали при падналите обилни валежи. Според смядовския кмет Иванка Петрова в разчистването са включени три багера, а комисия вече обхожда пострадалите имоти, за да опише щетите. Във Веселиново мост на река Кръщеница е отнесен при силните дъждове вчера, пострадал е и мост за автомобили към местността.
Как изглежда положението в Тича след наводнението - във видеото на БНР: