Пороите причиниха бедствия в Бачково и Ардино

Обилните валежи, които паднаха над по-голяма част от България през последното денонощие, доведоха до обявяване на бедствено положение в Бачково и община Ардино.

В село Бачково има отцепени улици, пропаднали дворове, наводнени мазета, както и изцяло е затворен достъпът до един от кварталите в селото. Това разказа пред БНР кметът на Бачково Христо Калчев. От ресторант до Бачковския манастир също тече река, като минава през паркингите и пътя до селото, защото шахтите не могат да поемат водата.

"На централния път за Смолян на 5-6 места около селото има срутища", обясни още кметът. Той уточни, че към момента няма бедстващи хора, въпреки откъснатите къщи.

Голяма скална маса се срути и покри изцяло пътното платно в участък между селата Белица и Загражден. Кметът на община Лъки Валентин Симеонов заяви, че е изпратил тежкотоварна техника да помогне в разчистването на третокласния път, който е алтернативно трасе на пътя Асеновград - Смолян, на който пък има поне 10 свлачища.

Активирало се е и свлачище в дефилето между Варвара и Велинград. Пътят е проходим, но само в едната лента.

През целия ден движението през прохода "Превала" периодично се ограничава за тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета заради снегопочистване, тъй като цял ден в Родопите вали сняг.

Кметът на Ардино Изет Шабан въведе от 15:30 ч. днес бедствено положение в общината, след като река Арда вдигна нивото си и заля железобетонен мост от републиканската пътна мрежа край село Китница. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Със заповед на кмета е въведена забрана за движение и престой на моторни превозни средства в определените критични участъци до овладяване на бедственото положение, спадане на нивото на водата и осигуряване на условия за безопасно преминаване по моста.

Паднали камъни има и на пътя Рудозем - Смилян. По тази причина движението се извършва в едната лента, съобщиха от Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. На терен са екипи на пътноподдържащата фирма, която разчиства земната маса, предаде БТА.