Бойко Рашков: Новият шеф на ДАНС е тежка политическа грешка на Радев

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ПП Бойко Рашков нарече тежка политическа грешка на премиера Румен Радев назначаването на Станчо Станев за шеф на ДАНС. В интервю за "Лице в лице" по Би Ти Ви Рашков първо приветства махането на Деньо Денев от агенцията, но разкритикува и новия шеф. Рашков се аргументира с това, че Станев няма никакъв оперативно-издирвателен опит и контраразузнавателен опит.

Веднага с идването си на власт правителството на Радев прие решение, с което определи Станчо Станев за зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година. Правителството реши също така Станев да изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов председател на Агенцията.

Решението бе напълно изненадващо, като се има предвид, че Станев няма професионален опит в дейността на агенцията, като е бил години наред част от личната охрана на президенти, а сега в ДАНС идва от митницата в София.

Бойко Рашков коментира и свалянето на охраната на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. "Не може в живота, почти няма такава хипотеза, в която един политик да бъде, да кажем, 15-20 години застрашен. Това не е възможно“, каза той.

Той разкритикува механизма, по който се предоставя охрана от Националната служба за охрана, като определи дейността на т.нар. „тричленка“ като „абсолютно безконтролна“.

„Там се отправят най-различни институции, документи, информации и така нататък, което действие е абсолютно безконтролно. Не подлежи на никакъв контрол“, отбеляза Рашков.

По думите му информацията за заплахи не се проверява реално: „Никой не проверява на практика основателен ли е този сигнал за заплаха или не е. Ето ви едно гнездо за злоупотреби със закона.“

Рашков постави под съмнение продължителността и основанията за охраната на Борисов и Пеевски, като посочи, че веднага след общественото повдигане на темата заплахите са били свалени.

„По линия на тази охрана на тези двама души ежегодно изтичат около 2 милиона евро“, обяви бившият вътрешен министър.

Той подчерта, че Делян Пеевски има собствена охранителна фирма, която „спокойно може да поеме неговата защита“.

Рашков обяви, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ предлагат решенията за охрана на народни представители да се разглеждат от парламентарната комисия за контрол над службите.

„Материалите да се докладват в тази комисия, така че всички народни представители, които по дефиниция имат достъп до класифицирана информация, да се запознават с тези данни“, обясни депутатът.

Той коментира и необходимостта от реформа във Висш съдебен съвет (ВСС): „Очакваме най-накрая Висш съдебен съвет и ръководители в съдебната система, които да отговорят на обществените очаквания. Ние по Конституция сме демократична и правова държава, но до момента – само по силата на Конституцията“.

Рашков защити идеята за временни парламентарни комисии по казусите „Осемте джуджета“, Петьо Петров-Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса. „Пепи Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса са продукт на онази власт – властта на Борисов, властта на Цацаров като главен прокурор, властта на Иван Гешев като главен прокурор”, каза той.