Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДАНС с нови наказания за агенти, ако откажат тест за дрога и алкохол

В правилника на агенцията се правят промени и защото шефът на ДАНС вече ще се избира от НС

05 Апр. 2026
БГНЕС

След като ДАНС въведе задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители, Агенцията е на път да промени и правилата за наказания на агенти, които откажат тестове за наркотици и алкохол. Това става ясно от промени в Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, пуснати за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации. 

Въвеждат се задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС
ДАНС въвежда задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители.
СЕГА
27 Яну. 2026

От мотивите към промените става ясно, че председателя на агенцията е издал "заповед относно недопускане на нарушения на служебната дисциплина, свързани с употреба на алкохол, други упойващи или наркотични вещества и определяне на реда за установяване на тяхната употреба". В същата е регламентирано, че в случай на отказ от страна на служител да бъде проверяван за употреба, както и в случаите, когато от служителя е взета некачествена проба, но отказва да получи талон за медицинско и лабораторно изследване, се търси дисциплинарна отговорност по реда на ЗДАНС, ППЗДАНС и Кодекса на труда.

Съгласно действащата към момента уредба, за горецитираните нарушения би могла да се реализира дисциплинарна отговорност само за  неизпълнение на заповед. Наказанието, предвидено в ППЗДАНС за такива дисциплинарни нарушения, е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност“.

"С оглед пропорционалност и съразмерност на наказанията е преценено въвеждането на текстове, с които да бъде направено разграничение на налаганите наказания при отказ на служител да му бъде направена проверка за употреба на алкохол и други упойващи вещества от една страна или на наркотични вещества от друга", пише в мотивите. 

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
Казах категорично не. И вчера, и преди това служители на ДАНС не са били на място". Това заяви днес вечерта шефът на агенцията Деньо Денев пред журналисти в отговор на въпрос на БНТ "Има ли служители на ДАНС, които са били вербувани? Питането бе по повод драмата на Петрохан.
СЕГА
12 Февр. 2026

Така при отказ на тест за алкохол наказанието ще е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност“. При отказ служителят да бъде проверяван за употреба на наркотични вещества обаче ще има по-тежко наказание – „понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност“.

Предложението е съобразено и с обстоятелството, че ЗДАНС разграничава употребата на алкохол и други упойващи вещества от употребата на наркотични вещества. "Съгласно законовата разпоредба, за да бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, служителят следва не само да е употребил алкохол или други упойващи вещества, но и това да е причинило състояние, което не позволява да се изпълняват служебните задължения", посочват авторите на промените и добавят: "Що се отнася до употребата на наркотични вещества, тя винаги следва да води до дисциплинарно наказание „уволнение“".

Посочва се и, че предлаганите промени целят привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовата такава. 

Интересно е да се отбележи, че като цяло агентите на ДАНС имат най-високо ниво на достъп до секретни материали. Едно от изричните изисквания при даването на допуск е съгласието на съответното лице да дава проба, включително и кръвна като тест за алкохол и наркотици във всеки един момент, в който тя бъде поискана. Отказ да се направи тест е вариант за отнемане на допуска до секретна информация, а служител, който няма допуск би следвало да бъде уволнен. В настоящите промени обаче не става дума за тези праввила.

Иначе предлаганите изменения са свързани и с промените в закона за ДАНС, които предвиждат председателят на агенцията да се избира с решение на Народното събрание, вместо, както беше по досегашния ред същият да се назначава с указ на президента на републиката. Направени са и промени, касаещи броя на заместник-председателите, които подпомагат председателя на ДАНС, от двама на трима

Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
ДПС-НН поема контрол над ДАНС, като заменя директорите на ключови позиции с хора от кръга на Пеевски. Формират се екипи, лоялни на назначения от Пеевски директор, а останалите служители са премествани или принуждавани да напуснат.
СЕГА
28 Авг. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАНС, походи, тестове за наркотици

Още новини по темата

ГЕРБ, ДПС и ИТН не допуснаха огласяване на всички данни по "Петрохан"

04 Март 2026

Опозицията замеси ДАНС в скока на цените на водата

27 Февр. 2026

Правителството взима курс за махането и на и.ф. шефа на ДАНС
23 Февр. 2026

Страсбург осъди България заради внедрените агенти на ДАНС

18 Февр. 2026

Шефът на ДАНС отрече на Петрохан да е имало агенти
12 Февр. 2026

Въвеждат се задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС
27 Яну. 2026

Кандидат-шефът на ДАНС заобиколи името на Пеевски
20 Ноем. 2025

Депутати идват в НС за заплати, но не и за работа
14 Ноем. 2025

В НС разчистиха пътя на Денев за шеф на ДАНС
13 Ноем. 2025

НС по спешност натика ДАНС в сделките на "Лукойл"
06 Ноем. 2025

МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента
05 Ноем. 2025

Радев наложи вето на закона за ДАНС и "Лукойл"
05 Ноем. 2025

Екссъветник на Радев ще е докладчик по делото в КС за закона за ДАНС
03 Ноем. 2025

Франция изпрати в затвора четирима българи заради участие в руска акция
31 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?