ДАНС с нови наказания за агенти, ако откажат тест за дрога и алкохол

След като ДАНС въведе задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители, Агенцията е на път да промени и правилата за наказания на агенти, които откажат тестове за наркотици и алкохол. Това става ясно от промени в Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, пуснати за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.

Въвеждат се задължителни пешеходни походи за служителите на ДАНС ДАНС въвежда задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители.

От мотивите към промените става ясно, че председателя на агенцията е издал "заповед относно недопускане на нарушения на служебната дисциплина, свързани с употреба на алкохол, други упойващи или наркотични вещества и определяне на реда за установяване на тяхната употреба". В същата е регламентирано, че в случай на отказ от страна на служител да бъде проверяван за употреба, както и в случаите, когато от служителя е взета некачествена проба, но отказва да получи талон за медицинско и лабораторно изследване, се търси дисциплинарна отговорност по реда на ЗДАНС, ППЗДАНС и Кодекса на труда.

Съгласно действащата към момента уредба, за горецитираните нарушения би могла да се реализира дисциплинарна отговорност само за неизпълнение на заповед. Наказанието, предвидено в ППЗДАНС за такива дисциплинарни нарушения, е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност“.

"С оглед пропорционалност и съразмерност на наказанията е преценено въвеждането на текстове, с които да бъде направено разграничение на налаганите наказания при отказ на служител да му бъде направена проверка за употреба на алкохол и други упойващи вещества от една страна или на наркотични вещества от друга", пише в мотивите.

Така при отказ на тест за алкохол наказанието ще е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност“. При отказ служителят да бъде проверяван за употреба на наркотични вещества обаче ще има по-тежко наказание – „понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност“.

Предложението е съобразено и с обстоятелството, че ЗДАНС разграничава употребата на алкохол и други упойващи вещества от употребата на наркотични вещества. "Съгласно законовата разпоредба, за да бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, служителят следва не само да е употребил алкохол или други упойващи вещества, но и това да е причинило състояние, което не позволява да се изпълняват служебните задължения", посочват авторите на промените и добавят: "Що се отнася до употребата на наркотични вещества, тя винаги следва да води до дисциплинарно наказание „уволнение“".

Посочва се и, че предлаганите промени целят привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовата такава.

Интересно е да се отбележи, че като цяло агентите на ДАНС имат най-високо ниво на достъп до секретни материали. Едно от изричните изисквания при даването на допуск е съгласието на съответното лице да дава проба, включително и кръвна като тест за алкохол и наркотици във всеки един момент, в който тя бъде поискана. Отказ да се направи тест е вариант за отнемане на допуска до секретна информация, а служител, който няма допуск би следвало да бъде уволнен. В настоящите промени обаче не става дума за тези праввила.

Иначе предлаганите изменения са свързани и с промените в закона за ДАНС, които предвиждат председателят на агенцията да се избира с решение на Народното събрание, вместо, както беше по досегашния ред същият да се назначава с указ на президента на републиката. Направени са и промени, касаещи броя на заместник-председателите, които подпомагат председателя на ДАНС, от двама на трима