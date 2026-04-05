ДАНС с нови наказания за агенти, ако откажат тест за дрога и алкохол

След като ДАНС въведе задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители, Агенцията е на път да промени и правилата за наказания на агенти, които откажат тестове за наркотици и алкохол. Това става ясно от промени в Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, пуснати за обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации.
От мотивите към промените става ясно, че председателя на агенцията е издал "заповед относно недопускане на нарушения на служебната дисциплина, свързани с употреба на алкохол, други упойващи или наркотични вещества и определяне на реда за установяване на тяхната употреба". В същата е регламентирано, че в случай на отказ от страна на служител да бъде проверяван за употреба, както и в случаите, когато от служителя е взета некачествена проба, но отказва да получи талон за медицинско и лабораторно изследване, се търси дисциплинарна отговорност по реда на ЗДАНС, ППЗДАНС и Кодекса на труда.
Съгласно действащата към момента уредба, за горецитираните нарушения би могла да се реализира дисциплинарна отговорност само за неизпълнение на заповед. Наказанието, предвидено в ППЗДАНС за такива дисциплинарни нарушения, е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност“.
"С оглед пропорционалност и съразмерност на наказанията е преценено въвеждането на текстове, с които да бъде направено разграничение на налаганите наказания при отказ на служител да му бъде направена проверка за употреба на алкохол и други упойващи вещества от една страна или на наркотични вещества от друга", пише в мотивите.
Така при отказ на тест за алкохол наказанието ще е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност“. При отказ служителят да бъде проверяван за употреба на наркотични вещества обаче ще има по-тежко наказание – „понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност“.
Предложението е съобразено и с обстоятелството, че ЗДАНС разграничава употребата на алкохол и други упойващи вещества от употребата на наркотични вещества. "Съгласно законовата разпоредба, за да бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, служителят следва не само да е употребил алкохол или други упойващи вещества, но и това да е причинило състояние, което не позволява да се изпълняват служебните задължения", посочват авторите на промените и добавят: "Що се отнася до употребата на наркотични вещества, тя винаги следва да води до дисциплинарно наказание „уволнение“".
Посочва се и, че предлаганите промени целят привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовата такава.
Интересно е да се отбележи, че като цяло агентите на ДАНС имат най-високо ниво на достъп до секретни материали. Едно от изричните изисквания при даването на допуск е съгласието на съответното лице да дава проба, включително и кръвна като тест за алкохол и наркотици във всеки един момент, в който тя бъде поискана. Отказ да се направи тест е вариант за отнемане на допуска до секретна информация, а служител, който няма допуск би следвало да бъде уволнен. В настоящите промени обаче не става дума за тези праввила.
Иначе предлаганите изменения са свързани и с промените в закона за ДАНС, които предвиждат председателят на агенцията да се избира с решение на Народното събрание, вместо, както беше по досегашния ред същият да се назначава с указ на президента на републиката. Направени са и промени, касаещи броя на заместник-председателите, които подпомагат председателя на ДАНС, от двама на трима