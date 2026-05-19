Прокуратурата настоява Николай Малинов да бъде осъден като руски шпионин

За СГП са неясни правните съображения за постановяване на присъдата, с които той беше оправдан

Днес, 12:14
Николай Малинов с руския външен министър Сергей Лавров
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест срещу присъда на Софийски градски съд (СГС) от 14.05.2026 г., с която Николай Малинов беше признат за невиновен по повдигнатото му обвинение за шпионство и за разгласяване на класифицирана информация, представляваща държавна тайна. Това обяви в официално съобщение държавното обвинение.

СГП счита постановената присъда за неправилна, което налага нейната отмяна.

За СГП са неясни правните съображения за постановяване на присъдата. След изготвяне на съдебните мотиви, ще бъдат изложени и конкретни аргументи срещу протестирания съдебен акт.

СГП предлага "Софийски апелативен съд да отмени присъдата на СГС, с която Малинов е признат за невиновен по повдигнатото му от СГП обвинение и да признае подсъдимия за виновен за същото, като му наложи съответно наказание".

Николай Малинов, който е санкциониран от САЩ по закона "Магнитски", бе оправдан и по двете обвинения само преди дни.Тепърва предстои и съдията да обяви мотивите си.

Делото срещу него започна в спецсъда през 2021 г., а след като той беше закрит - беше прехвърлено в Софийския градски съд. 

Прокуратурата твърди, че Малинов се е "поставил в услуга на чужда организация, за да ѝ служи като шпионин с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна". Малинов твърди, че обвинението срещу него е политическо и той няма как да е издавал секретна информация, защото не е имал достъп до такава. 

Според разследващите Малинов е работил с близките до бившия генерал от КГБ Леонид Решетников организации "Двуглав орел" и Руски институт за стратегически изследвания. От прокуратурата обясниха тогава, че Малинов е приемал задачи срещу заплащане, свързани с влияние върху вътрешната политика на България, а в докладна записка от Малинов на руски език той пишел за "необходимата геополитическа преориентация на България".

Конкретните прокурорски обвинения срещу Малинов са, че от 9 декември 2013 г. до 9 септември 2019 г. в България и Русия се поставил в услуга на чужда организация - "Руски институт за стратегически изследвания" (Российский институт стратегических исследований) - РИСИ, на срещи с директора Леонид Решетников подписал договор за предоставяне на услуги за търсене, подбор, обработка и предоставяне на материали под формата на репортажи, журналистически коментари, анализи, статии, които отразяват теми и аспекти от вътрешната и външната политика на България, Балканските страни и Европейския съюз. Целта била Малинов да служи като шпионин, като събира, за да издаде държавна тайна - как ще бъде охранявано въздушното пространство на България в случай на неуспешно реновиране на самолетни двигатели на МИГ-29 от полска компания.

Малинов е обвинен и, че през 2019 г. в София, ж.к. "Дианабад", до бензиностанция, при проведена среща по негова инициатива с българския гражданин С. Ц. С., му съобщил установъчни данни за лице, което не е служител, но е съдействал на Държавна агенция "Разузнаване", както и данни можещи да спомогнат за установяване на служители на ДАНС, които извършват оперативно-разузнавателна дейност. По този начин разгласил държавна тайна.

Ключови думи:

Николай Малинов, русофили

