Радев лично ще ръководи МО, МВР, МВнР и спецслужбите

Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните

Днес, 20:14
БГНЕС
Премиерът Румен Радев лично ще наблюдава дейността на министрите на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието, а също и на държавните агенции "Разузнаване", "Национална сигурност" и "Технически операции", стана ясно от пресцентъра на МС.

Също така Радев разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координация на общата политика на правителството и по взаимодействието с органи на изпълнителната власт към Министерския съвет.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев ще координира работата на министрите на труда и социалната политика, на здравеопазването и на земеделието и храните. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и Държавната агенция за закрила на детето. 

Заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще координира работата на министрите на регионалното развитие и благоустройството, на иновациите и дигиталната трансформация, на транспорта и съобщенията, на енергетиката и на околната среда и водите. В ресора на вицепремиера са също Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Агенцията за публичните предприятия и контрол, Агенцията за ядрено регулиране и Патентното ведомство. 

Заместник министър-председателят Иво Христов ще координира работата на министрите на образованието и науката, на културата, на туризма, и на младежта и спорта. Вицепремиерът ще осъществява взаимодействието на правителството с Националната агенция за оценяване и акредитация, Националната агенция за професионално образование и обучение, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция за бежанците, Държавна агенция "Архиви" и Държавната агенция за българите в чужбина. 

Заместник министър-председателят Атанас Пеканов ще отговаря за управлението на европейските средства. В ресора на вицепремиера е също Националният статистически институт. 

