Софиянец е арестуван при даване на подкуп от 40 000 евро в Добрич

44-годишен софиянец опитал да подкупи областния управител на Добрич, за да придобие стотици декари земеделска земя в землището на Каварна. Мъжът е задържан в момент на предаване на 40 000 евро, съобщават от МВР.

Преди дни в Областната дирекция на МВР в Добрич е получен сигнал от областния управител. Той съобщил, че спрямо него се прави опит да бъде оказано влияние при вземането на решение в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

В понеделник, около 18:30 ч., в Добрич е задържан мъжът в момент на предаване на подкупа. В хода на действията по разследването са установени и иззети множество документи, относими към деянието. Парите са иззети и приложени към материалите по разследването, разказват още от МВР.

Прави впечатление, че с подобни операции вътрешното министерство се скъсва да шуми и да се хвали, докато при конкретния случай, съобщението за него е навряно в информационния бюлетин за деня.