19-годишен шофьор с 25 фиша спретна нелегално състезание в София

От години наред МВР не се справя с нощните гонки

МВР успя да установи двама младежи, спретнали си незаконно състезание по софийските улици. Това става ясно от съобщение на столичната полиция.

Незабавните действия на отдел „Пътна полиция“ – СДВР били предприети след разпространен вчера в социалните мрежи видеоклип, който показва нерегламентирана гонка между два автомобила в района на ж.к. „Овча купел“. В резултат на извършената проверка водачите с опасното поведение на пътя били установени и санкционирани. Нарушителите са младежи на 19 и 18 години и са правоспособни водачи от април 2025 г., разказват от СДВР

За нерегламентираната гонка на двамата шофьори са съставени актове за участие в нерегламентирано състезание по пътища, отворени за обществено ползване, по закона за движение по пътищата. Предвиденото в закона наказание е една година лишаване от право да управляват МПС, спиране на автомобилите от движение за един месец и парична глоба в размер на 1533 евро.

До момента 19-годишният има акт за преминаване на червен сигнал, както и 24 фиша за по-маловажни нарушения. Другият младеж е санкциониран четири пъти.