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Десетки полицаи блокираха от сутринта столичния квартал "Христо Ботев"

Разбита е наркомрежа и са арестувани 20 наркодилъри, твърди СДВР

05 Юни 2026Обновена
Всички входове и изходи на квартала бяха блокирани от по няколко полицейски автомобили
Булфото
Всички входове и изходи на квартала бяха блокирани от по няколко полицейски автомобили

Задържани са 20 души в столичния квартал "Христо Ботев" и други близки на него квартали за разпространение на наркотици. Това обяви на брифинг пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. 

Столичният квартал бе блокиран още от рано сутринта и в него бяха вкарани десетки полицаи.

Открити са около 400 дози „билка“ с примес с амфетамин. Тя е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал. Опасността от предозиране е много висока, каза по време на брифинга зам. -градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя допълни, че се очаква днес още от полицията да докладват за задържани около пет килограма трева. Тя е била разпределена в различни по големина буркани и пликчета.

Николов обясни, че къщата, в която са задържани някои от тях, е на 53-годишен безработен мъж с прякора „Румо“. Къщата е оборудвана с камери, които са поставени на стълбовете на уличните лампи. Ще бъде сезирана Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като камерите са поставени превантивно за полицията. Тази къща е разположена в близост до училище, допълни Николов.

По неговите думи всички задържани са криминално проявени, един от тях е бил осъждан, а собственикът на къщата е познат на полицията отново за наркоразпространение, грабежи, побои и други.

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Ключови думи:

наркодилъри, СДВР

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