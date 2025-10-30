Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

64 дилъри и наркозависими са арестувани при масирана акция в София

Разбити са две наркобази, които били прикрити в столични жилищни кооперации

Днес, 12:50
Шефът на СДВР Любомир Николов пред една от разкритите наркобаза в мазе на столична кооперация.
Скрийншот видео
Шефът на СДВР Любомир Николов пред една от разкритите наркобаза в мазе на столична кооперация.

64 дилъри на наркотици и наркозависими са арестувани при масирана акция в София. С това се похвали шефът на СДВР Любомир Николов на специален брифинг и добави, че били разбити две наркобази.

"От началото на седмицата на територията на София тече специализирана полицейска операция, свързана с наркоразпространението, наркопроизводството и наркосъхранението. Към настоящия момент са задържани 64 лица, част от които наркозависими, няколко дилъра и две съхранителни бази, от които основните дилъри зареждат наркотичните вещества и впоследствие чрез така наречените криптирани Телеграм групи ги разпространяват на територията на цялата страна", обясни директорът на СДВР.

Приоритетът на полицията е да се ограничи разпространението на наркотици около училищата. Едната база е именно близо до училище. "Открихме голяма база с голямо количество наркотици, което беше подготвено да отиде на пазара. Става въпрос за над 10 килограма марихуана и около 4 кг синтетични наркотици. Сумата, която открихме в тайни помещения на основния дилър, е от порядъка на 100 хиляди лева", каза още директорът на СДВР.

Откритите пари са в различни валути.

Любомир Николов посочи, че и другата разкрита наркобаза тази седмица е „добро попадение“. На място са открити 2 килограма канабис и 1 килограм кокаин. 7 от задържаните са докладвани на прокуратурата за наркоразпространение. Те са задържани за 72 часа.

Лицето, което се води собственик на тайната база, е известен на полицията за наркоразпространение и няколко кражби.

МВР разпространи снимки от акцията.
МВР МВР разпространи снимки от акцията.
МВР
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

продажба на наркотици, българска наркомафия, зависими, СДВР

Още новини по темата

Вътрешният министър махна шефа на "Пътна полиция" в София
05 Юни 2025

Македонец и българин са арестувани за поръчково убийство в София
09 Май 2025

СДВР: Локалите са марково облечени деца на добре осигурени родители
07 Май 2025

ГДБОП арестува химик, бъркал дрога у нас и в чужбина
12 Апр. 2025

Полицай уцели офис, докато чисти оръжието си в кабинет в СДВР

28 Март 2025

СДВР обяви най-опасните кръстовища и пешеходни пътеки в София
11 Яну. 2025

МВР атакува мощна група за рекет и лихварство в София
09 Яну. 2025

СДВР опитва да потуши паника след престъпление в район "Слатина"
07 Ноем. 2024

Тежковъоръжени полицаи атакуваха нова схема с дрога с QR код
25 Окт. 2024

Автомобил с над 260 км/ч е бил засечен в София
16 Окт. 2024

СДВР разследва БНС на Расате за изборна измама
08 Окт. 2024

Трима души са арестувани в банка при теглене на голяма сума от измама
23 Юли 2024

СДВР нареди веднага да се върне старата организация на "Патриарха"
26 Юни 2024

Полицията извърши масови арести в София заради купуване на гласове

22 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте