64 дилъри и наркозависими са арестувани при масирана акция в София

Скрийншот видео Шефът на СДВР Любомир Николов пред една от разкритите наркобаза в мазе на столична кооперация.

64 дилъри на наркотици и наркозависими са арестувани при масирана акция в София. С това се похвали шефът на СДВР Любомир Николов на специален брифинг и добави, че били разбити две наркобази.

"От началото на седмицата на територията на София тече специализирана полицейска операция, свързана с наркоразпространението, наркопроизводството и наркосъхранението. Към настоящия момент са задържани 64 лица, част от които наркозависими, няколко дилъра и две съхранителни бази, от които основните дилъри зареждат наркотичните вещества и впоследствие чрез така наречените криптирани Телеграм групи ги разпространяват на територията на цялата страна", обясни директорът на СДВР.

Приоритетът на полицията е да се ограничи разпространението на наркотици около училищата. Едната база е именно близо до училище. "Открихме голяма база с голямо количество наркотици, което беше подготвено да отиде на пазара. Става въпрос за над 10 килограма марихуана и около 4 кг синтетични наркотици. Сумата, която открихме в тайни помещения на основния дилър, е от порядъка на 100 хиляди лева", каза още директорът на СДВР.

Откритите пари са в различни валути.

Любомир Николов посочи, че и другата разкрита наркобаза тази седмица е „добро попадение“. На място са открити 2 килограма канабис и 1 килограм кокаин. 7 от задържаните са докладвани на прокуратурата за наркоразпространение. Те са задържани за 72 часа.

Лицето, което се води собственик на тайната база, е известен на полицията за наркоразпространение и няколко кражби.