Шефът на СДВР проверява защо полицай се плези на протеста

Би Ти Ви Би Ти Ви разпространи кадър от полицай, който се плези по време на протеста

Директорът на СДВР Любомир Николов обяви, че се проверява защо полицай се плези на протеста. Още вечерта в сряда в социалните мрежи се разпространи клип, на който се вижда как полицай с брада се плези по време на протеста, изтегляйки се назад със свои колеги.

„Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение“, обяви в четвъртък директорът на СДВР пред журналисти.

Той отрече информациите, които бяха разпространени днес, че плезещият се полицай е бил служител на „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранявали само щатни полицейски служители.

Николов обяви и че трима души са задържани при вчерашния протест пред Народното събрание, а петима полицаи са пострадали.

Един от задържаните за хулигански действия е италиански гражданин. Задържаните протестиращи са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет, съобщи комисар Николов. Той добави, че три полицейски коли са със щети.

Всички останали, които са извършвали противоправни действия вече били установени и по-късно се очаква Районна прокуратура да им повдигне обвинения и на тях.

По думите на Николов е бил изграден плътен кордон около изходите на НС. “Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, коментира шефът на СДВР

Трима от пострадалите са прегледани в болнично заведение и в последствие са освободени, а другите двама са били прегледани на място и след това са продължили работния си процес.

“По наши данни има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, твърди още Николов.