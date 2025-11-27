Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шефът на СДВР проверява защо полицай се плези на протеста

Италианец и двама българи са арестувани, защото са трошили кола на НСО и са се опитали да се саморазправят с лице с имунитет

Днес, 15:22
Би Ти Ви разпространи кадър от полицай, който се плези по време на протеста
Би Ти Ви
Би Ти Ви разпространи кадър от полицай, който се плези по време на протеста

Директорът на СДВР Любомир Николов обяви, че се проверява защо полицай се плези на протеста. Още вечерта в сряда в социалните мрежи се разпространи клип, на който се вижда как полицай с брада се плези по време на протеста, изтегляйки се назад със свои колеги.

„Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение“, обяви в четвъртък директорът на СДВР пред журналисти.

Той отрече информациите, които бяха разпространени днес, че плезещият се полицай е бил служител на „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранявали само щатни полицейски служители. 

Николов обяви и че трима души са задържани при вчерашния протест пред Народното събрание, а петима полицаи са пострадали.

Един от задържаните за хулигански действия е италиански гражданин. Задържаните протестиращи са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет, съобщи комисар Николов. Той добави, че три полицейски коли са със щети. 

Всички останали, които са извършвали противоправни действия вече били установени и по-късно се очаква Районна прокуратура да им повдигне обвинения и на тях.

По думите на Николов е бил изграден плътен кордон около изходите на НС. “Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, коментира шефът на СДВР

Трима от пострадалите са прегледани в болнично заведение и в последствие са освободени, а другите двама са били прегледани на място и след това са продължили работния си процес.

“По наши данни има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, твърди още Николов.

 

Директорът на СДВР Любомир Николов
БГНЕС Директорът на СДВР Любомир Николов
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

протест, СДВР, Любомир Николов

Още новини по темата

След многохилядния протест управляващите изтеглят бюджета
27 Ноем. 2025

Пред парламента протестира най-внушителният брой граждани от 2013 г. (галерия)
26 Ноем. 2025

Протестът бързо губи стойността си
24 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

64 дилъри и наркозависими са арестувани при масирана акция в София
30 Окт. 2025

Айфеловата кула беше затворена заради протестите във Франция
02 Окт. 2025

В Огняново защитиха кмета си, бит заради безводието

21 Септ. 2025

БНТ започва едноседмична стачка за по-високи заплати
20 Септ. 2025

Десетки хиляди протестираха срещу режима на Ердоган в Анкара
15 Септ. 2025

Три групи протестиращи блокираха Плевен
14 Септ. 2025

В "Горубляне" протестираха срещу зам.-кмета по строителството Никола Лютов
14 Септ. 2025

Протестът "Блокирай всичко" във Франция затвори пътища и блокира гари
10 Септ. 2025

Мистериозно протестно движение блокира Франция на 10 септември
09 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д