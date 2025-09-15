Медия без
Десетки хиляди протестираха срещу режима на Ердоган в Анкара

Днес, 12:09
Лидерът на Републиканската народна партия Йозгюр Йозел
ЕПА/БГНЕС
Лидерът на Републиканската народна партия Йозгюр Йозел

Най-малко 50 хил. души са участвали във вчерашния протест на основната опозиционна партия на Турция - Републиканската народна партия. Митингът беше организиран преди ключовото съдебно заседание, което можеше да свали ръководството на партията, съобщи АФП.

Днес обаче съдът в Анкара отложи заседанието по обвинения за купуване на гласове, което можеше да разклати лидерството в Републиканската народна партия, предаде АФП. След повече от час дебати съдията обяви, че делото се отлага за 24 октомври. Процесът ще има значително отражение не само върху партията, но и върху турската демокрация. 

Изслушването днес имаше за цел да отмени резултатите от конгреса на Републиканската народна партия през ноември 2023 г., по обвинение в манипулиране на гласовете. Конгресът избра Йозгюр Йозел за лидер. Критиците казват, че случаят е политически мотивиран опит за подкопаване на най-старата политическа партия в Турция, която спечели огромна победа над Партия на справедливостта на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. и демонстрира скок в социологическите проучвания.

Вицепрезидентът на Републиканската народна партия Мурат Бакан каза, че в протеста вчера са участвали около 50 000 души, развявайки турски знамена и носейки тениски с лика на основателя на турската република Мустафа Кемал Ататюрк.

В реч лидерът на опозиционната партия Йозгюр Йозел заяви, че тълпата се е събрала, за да ''се противопостави на съдебния преврат'', който се води срещу партията, визирайки съдебното заседание в понеделник, което може да доведе до отстраняването му от поста на лидер.

''Това правителство не иска демокрация. Те знаят, че не могат да спечелят изборите, ако има демокрация. Те не искат справедливост: знаят, че ако има справедливост, няма да могат да прикрият престъпленията си. Това дело е политическо, твърденията са клевета'', добави той. 

 

Ключови думи:

Анкара, протест

