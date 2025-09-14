В "Горубляне" протестираха срещу зам.-кмета по строителството Никола Лютов

Фейсбук страница на кв. Демонстрантите блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Павел Красов"

Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" освободиха движението по бул. "Цариградско шосе", предава БТА.

Жителите протестираха за оставка на заместник-кмета по направление​​​​ "Обществено строителство" Никола Лютов. Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на „Спортен парк Горубляне“ и „Детска площадка Шиндра“, обясниха протестиращи.

Протестът приключи с хоро, а събралите се благодариха на полицаите и им ръкопляскаха.

Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите.