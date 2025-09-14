В "Горубляне" протестираха срещу зам.-кмета по строителството Никола Лютов

Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" освободиха движението по бул. "Цариградско шосе", предава БТА.
Жителите протестираха за оставка на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов. Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на „Спортен парк Горубляне“ и „Детска площадка Шиндра“, обясниха протестиращи.
Протестът приключи с хоро, а събралите се благодариха на полицаите и им ръкопляскаха.
Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите.