Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В "Горубляне" протестираха срещу зам.-кмета по строителството Никола Лютов

14 Септ. 2025Обновена
Демонстрантите блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Павел Красов"
Фейсбук страница на кв.
Демонстрантите блокираха кръстовището на бул. "Цариградско шосе" и ул. "Павел Красов"

Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" освободиха движението по бул. "Цариградско шосе", предава БТА.

Жителите протестираха за оставка на заместник-кмета по направление​​​​ "Обществено строителство" Никола Лютов. Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на „Спортен парк Горубляне“ и „Детска площадка Шиндра“, обясниха протестиращи.

Протестът приключи с хоро, а събралите се благодариха на полицаите и им ръкопляскаха.

Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Горубляне, протест

Още новини по темата

Три групи протестиращи блокираха Плевен
14 Септ. 2025

Протестът "Блокирай всичко" във Франция затвори пътища и блокира гари
10 Септ. 2025

Мистериозно протестно движение блокира Франция на 10 септември
09 Септ. 2025

Забрана на интернет в Непал доведе революция
09 Септ. 2025

Атина остава без таксита заради протест
08 Септ. 2025

ПП заплаши прокуратурата с нахлуване
04 Септ. 2025

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна
02 Септ. 2025

ПП-ДБ излизат на протест срещу Борисов и Пеевски

26 Авг. 2025

Варненският протест мъждука с "При Пламенка" и "Белезници"
15 Авг. 2025

Внушителен протест срещу закон на Зеленски заля улиците на Киев
23 Юли 2025

Хиляди протестират под наслов "Нямате белезници за всички"
18 Юли 2025

Хиляди настояха за правосъдие в България
16 Юли 2025

Още една блокада ще има другата седмица - в София
11 Юли 2025

Двама от организаторите на блокадата при Кресна са арестувани
10 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар