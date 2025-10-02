Айфеловата кула беше затворена заради протестите във Франция

ЕПА/БГНЕС Около 85 000 души са протестирали в цялата страна към обяд, съобщи Министерството на вътрешните работи - по-малко от половината, които се включиха в стачките и протестите през септември.

Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците на френски градове днес след призивите на синдикатите за действия срещу планираните сериозни бюджетни съкращения за следващата година, предаде нашата БТА, като се позовава на Ройтерс.

А пък "Асошиейтед Прес" съобщи, че заради стачките е затворена Айфеловата кула.

Профсъюзите продължават да оказват натиск върху президента Еманюел Макрон и обявения от него нов премиер Себастиен Льокорню, който все още търси начин да преодолее блокажа в преговорите за бюджета с политическите си опоненти.

Синдикатът Френска демократична конфедерация на труда, както и профсъюзът Обща конфедерация на труда - Се Же Те, настояват за повече разходи за обществени услуги, отмяна на вдигането на възрастта за пенсиониране и по-високи данъци за богатите.

"Трябва веднъж завинаги да сложим край на всички жертви, които се изискват от работещите, които бяха посочени в (последното) предложение за бюджет", заяви Софи Бине, генерален секретар на Общата конфедерация на труда пред телевизия Бе Еф Ем.

Около 85 000 души са протестирали в цялата страна към обяд, съобщи Министерството на вътрешните работи - по-малко от половината, които се включиха в стачките и протестите "Блокирай всичко" през септември.

Протести бяха насрочени в над 240 населени места във Франция, включително в градовете Дижон, Мец, Поатие и Монпелие.

В Париж ученици с факли блокираха входа на гимназия, като училища бяха блокирани и в други части на страната.

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда, допълва Ройтерс.

Правителството се сблъска с протести и стачки през септември, когато стотици хиляди граждани, включително учители, машинисти, фармацевти и болничен персонал, протестираха срещу предложения бюджет за 2026 г., а ученици блокираха десетки гимназии в продължение на часове.

Бюджетния дефицит на страната достигна 5,8 на сто от брутния вътрешен продукт през миналата година – почти двойно над официално позволеното от ЕС равнище от 3 на сто.

Партиите като цяло са съгласни за необходимостта от намаляване на дефицита, но не и относно това как да бъде постигната тази цел. Льокорню, петият министър-председател на Макрон за две години, обеща бюджет, който осигурява по-голяма "фискална справедливост". Той изключи налагането на данък върху богатството, но заяви, че разпределението на данъчната тежест трябва да се промени.

Ново правителство

Очаква се френският президент Еманюел Макрон да обяви ново правителство през уикенда, сформирайки по-малък екип под ръководството на Себастиен Лекорню, в опит да разреши задълбочаващата се политическа криза, съобщиха източници пред АФП, предава БГНЕС.

Новият състав на кабинета ще бъде обявен три седмици след назначаването на Себастиен Лекорню, седмият министър-председател при Макрон.

Според няколко парламентарни и изпълнителни източници, новият състав на правителството се очаква да бъде обявен на 4 октомври сутринта или най-късно на 5 октомври вечерта.

Предишният премиер Франсоа Байру загуби поискания от него вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември заради опита да прокара пакета от икономически мерки на стойност почти 44 млрд. евро.