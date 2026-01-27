Франция забранява социалните мрежи до 15-годишна възраст

Законодателната власт на Франция прие законопроект, който ще забрани използването на социалните медии от лица под 15-годишна възраст - ход, подкрепен от президента Еманюел Макрон като начин за защита на децата от прекомерно време пред екрана. Националното събрание, което е долната камара на френския парламент, прие текста със 130 гласа "за" и 21 "против" в продължителна нощна сесия в понеделник и вторник. Сега той ще бъде внесен в горната камара - сената, за да стане закон.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Макрон приветства гласуването като "важна стъпка" за защита на френските деца и тийнейджъри. Законодателството, което предвижда и забрана на мобилните телефони в гимназиите, ще направи Франция втората страна, която предприема такава стъпка, след забраната на Австралия за лица под 16 г. през декември.

"Емоциите на нашите деца не са за продан или за манипулиране - нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми", каза Макрон във видео обръщение в събота.

Властите искат мерките да влязат в сила от началото на учебната 2026/2027 г. за новите акаунти. Бившият премиер Габриел Атал, който ръководи партията "Ренесанс" на Макрон в долната камара, заяви, че се надява сенатът да приеме законопроекта до средата на февруари, за да може забраната да влезе в сила на 1 септември.

Той добави, че "платформите за социални медии ще имат срок до 31 декември, за да дезактивират съществуващите акаунти", които не отговарят на възрастовата граница. В допълнение към борбата с въздействието на екраните и социалните медии върху психичното здраве на младите хора, Атал подчерта, че мярката ще противодейства на "редица сили, които чрез платформите за социални медии искат да колонизират умовете".

"Франция може да бъде пионер в Европа след месец. Можем да променим живота на нашите млади хора и нашите семейства, а може би и да променим съдбата на нашата страна по отношение на независимостта", каза той.

Френският орган за обществено здраве ANSES заяви този месец, че социалните медии като TikTok, Snapchat и Instagram имат няколко вредни ефекта върху подрастващите, особено върху момичетата, въпреки че това не е единствената причина за влошаващото се психично здраве. Изброените рискове включват кибертормоз и излагане на насилствено съдържание.

Законодателството постановява, че "достъпът до онлайн услуга за социални мрежи, предоставяна от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни под 15-годишна възраст". Проектозаконът изключва онлайн енциклопедии и образователни платформи. За да стане забраната реалност, ще трябва да влезе в сила ефективна система за проверка на възрастта. Работата по такава система е в ход на европейско ниво.