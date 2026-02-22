И през март няма да има полет до Луната

NASA отмени отново изстрелването на пилотираната мисия около Луната Artemis II заради технически проблеми. „След като се провали изстрелването през февруари, сега то няма да се осъществи и през март. „Мартенският прозорец вече не се разглежда. Разбирам, че това е разочароващо“, заяви ръководителят на агенцията Джаред Айзъкман. Следващите възможни дати за изстрелване са 1–6 или 30 април, става ясно от данни на космическата агенция. Мисията Artemis III с кацане на астронавти на Луната е планирана до 2028 г.

Решението за отмяна на мартенския старт (първоначално насочен към 6 март) дойде след открит проблем с потока на хелий в горната степен на ракетата SLS (Space Launch System). Инженерите са засекли прекъсване в системата в нощта срещу 21 февруари, което налага връщането на ракетата в Сградата за сглобяване на вертикални превозни средства (VAB) за ремонт.

Ден по-рано завърши изпитанието на ракетата и видимо тя не даде дефекти, но анализите на данните показали проблема. На борда на Artemis II ще бъдат астронавтите на NASA Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джеръми Хенсън. Те вече два пъти влизаха в период на карантина, който сега ще бъде прекъснат до определянето на новата дата.

NASA подготвя подробен брифинг в следващите дни, за да обясни мащаба на ремонта на системата с хелий. Ако априлският прозорец бъде изпуснат, следващите възможности ще зависят от орбиталната механика и позицията на Луната през май.