НАСА притисна Илон Мъск да избере Луната пред Марс

Днес, 09:02
HLS (Human Landing System) - апаратът на Мъск, който трябва да кацне на Луната с астронавти
HLS (Human Landing System) - апаратът на Мъск, който трябва да кацне на Луната с астронавти

Американската аерокосмическа корпорация SpaceX отложи планираната за тази година мисия до Марс, за да реализира програмата на NASA за полет до Луната, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

SpaceX е пренасочила огромен инженерен ресурс от Starship, който ще лети за Марс към версията HLS (Human Landing System) – апаратът, който трябва да приземи астронавти на Луната. Това ще стане с мисията Artemis III, която още не е насрочена - в началото на този месец бе отложен старта на пилотираната мисия Artemis II, която трябва да обиколи Луната с 4 членен екипаж, а мисия III ще бъде с кацане на хора на Луната. SpaceX ще играе важна роля при кацането на Луната - апарата HLS ще приеме в окололунна орбита астронавтите, ще ги свали на Луната и след това ще ги върне в окололунна орбита. 

Миналата година Мъск нарече Луната „разсейване“ и каза, че SpaceX отива „директно към Марс“. Преди това Мъск лобираше пред президента Тръмп за подкрепа на мисията му до Марс, казвайки на президента, че отвеждането на хора до планетата ще затвърди наследството му като „президент на първите постижения“, съобщи The Wall Street Journal. По-рано SpaceX заяви, че планира да изстреля пет кораба Starship към Марс в края на 2026 г., за да се възползва от времето, когато разстоянието между Земята и Марс ще бъде най-малко.

Сега компанията е сериозно притисната за да спази графика за кацане на безпилотен апарат на Луната през март 2027 г. Постигането му ще изисква компанията често да изстрелва Starship и да покаже, че може да презарежда апарата с гориво, докато е в орбита.

Представители на НАСА оказаха натиск върху SpaceX миналата година, призовавайки компанията да даде приоритет на Луната. През октомври министърът на транспорта Шон Дъфи, който по това време ръководеше НАСА, заяви, че SpaceX изостава и че иска повече конкуренция за доставянето на апарат, който може да качи астронавти на Луната.
 

