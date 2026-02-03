Френската прокуратура обискира офис на Х и призова на разпит Илон Мъск

Френската полиция обискира офиси на социалната мрежа X, а прокуратурата призова собственика ѝ - милиардерът Илон Мъск, на разпит през април. Всъщност X France, където се извършват претърсванията, се занимава с връзките с обществеността, а действителното юридическо лице на компанията се намира в Ирландия.

Разследването срещу X е започнало в началото на януари 2025 г., а през юли е било разширено, след като се появиха съобщения за разпространение на дийпфейкове със сексуален характер, както и на съдържание, отричащо Холокоста. Тогава социалната платформа окачестви разследването, като посегателство срещу свободата на словото.

Прокуратурата е призовала на разпит на 20 април не само Мъск, а и бившия генерален директор на X Corp. Линда Якарино. Тя бе на този пост в периода май 2023 - юли 2025 г., а сега е шеф на отдела по глобална реклама в мултимедийната компания NBCUniversal. Освен нея за разпити ще бъдат призовани и други служители на X, като това ще стане между 20 и 24 април.

"На този етап, разследването е част от конструктивен подход, чиято цел в крайна сметка е да обезпечи съответствие на платформата X с френското законодателство, след като функционира в страната", се казва в изявлението на прокуратурата, цитирано от BFMTV.

Основателят на друга социална платформа "Телеграм" - Павел Дуров, срещу когото също вървят разследвания във Франция, заяви, че това е "единствената страна в света, която преследва наказателно всички социални мрежиу предоставящи на хората някаква степен на свобода".