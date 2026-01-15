Медия без
Илон Мъск бе принуден да сложи юзди на Grok

Х блокира възможността свободно да се генерират разголени снимки на реални хора

15 Яну. 2026Обновена
ЕПА/БГНЕС

Чатботът Grok на Илон Мъск, вече няма да може свободно да редактира снимки на реални хора в социалната мрежа Х, за да ги показва в разголени или сексуални изображения, в държави и юрисдикции, където това е незаконно. 

"Внедрихме технологични мерки, за да предотвратим редактирането на разголени изображения на реални хора от акаунта на Grok - се казва в съобщение на X. - Вече геоблокираме възможността на всички потребители да генерират изображения на реални хора в бикини, бельо и подобни облекла чрез акаунта Grok и чрез Grok в X в юрисдикциите, където това е незаконно“.

Изявлението за ограничението в Grok дойде само часове, след като главният прокурор на Калифорния заяви, че щатът разследва разпространението на сексуализирани фалшиви изображения, включително такива на деца, генерирани от изкуствения интелект.

Преди това се разрази истинска буря срещу Grok:

> В САЩ група демократи в Сената поиска от Apple и Google въобще да премахнат от AppStore и GooglePlay приложенията X и Grok.

> Във Великобритания премиерът Киър Стармър призова за ограничение и регулации на Grok, след като в рамките на спора самият Илон Мъск сподели ИИ-генерирано изображение на Стармър по бикини, за да иронизира неговите опити за регулация.

> През уикенда Малайзия и Индонезия станаха първите страни, забранили инструмента GrokAI, след оплаквания на потребители, че снимките са били променяни, за да се създадат разголени изображения.

> Филипините обявиха, че ще блокират Grok „до тази вечер“, по думите на Ренато Параисо, изп. директор на центъра за киберпрестъпления в страната.

От социалната мрежа на Мъск днес подчертаха, че вече само платени потребители ще могат да редактират изображения, използвайки Grok на платформата Х. Това би трябвало да добави допълнителен слой защита, като ще помогне да се гарантира, че "онези, които се опитват да злоупотребят с Grok, за да нарушат закона или политиките на X, ще бъдат подведени под отговорност".

"С активиране на NSFW настройки, Grok би трябвало да позволява „голота на горната част на тялото на въображаеми възрастни хора (не истински)“, съответстваща на това, което може да се види във филми с рейтинг R - написа пък Мъск. - Това е де факто стандартът в Америка. В други региони ще е различно според законите за всяка държава“.

Ключови думи:

Grok, Илон Мъск

