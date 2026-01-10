От двете страни на океана атакуват Мъск заради "Grok"

Най-богатият човек на света - Елон Мъск, е атакуван от двете страни на Аталантическия океан заради неговия ИИ‑чатботът Grok, който е способен да генерира сексуализирани изображения на действителни хора без тяхното съгласие.

Група демократи в Сената на САЩ поискаха от Apple и Google да премахнат от App Store и Google Play приложенията X и Grok на Елон Мъск, тъй като възможността да се създават изображения от сексуален характер нарушава законодателството и правилата на самите магазини за приложения. Писмото е адресирано директно до ръководствата на компаниите. Сенаторите оказват натиск върху Apple и Google, чрез техен аргумент в предни съдебни спорове - че строгата модерация и контрол са необходими за безопасността на потребителите.

Изкуственият интелект като нова технология престава да бъде вътрешен въпрос на компаниите и излиза в пространството на публичен и правен натиск. Отговорът на въпроса кой носи вина в подобни случаи — разработчикът, платформата, дистрибуторът или потребителят — тепърва ще се търси, и именно той ще определя правилата на играта за цялата ИИ индустрия през следващите години.

Основната движеща сила зад това искане са сенатори като Ейми Клоубушар и Дик Дърбин. Те се позовават на конкретни доклади за безопасност, според които филтрите на Grok-2 и Grok-3 (версиите на ИИ в платформата X) са значително по-либерални от тези на конкуренти като ChatGPT (OpenAI) или Claude (Anthropic). Те твърдят, че Grok позволява заобикаляне на забраните за генериране на реалистични "Deepfake" изображения чрез използване на индиректни описания.

В писмото на сенаторите се напомня, че Apple и Google вече са премахвали приложения за подобни нарушения (например случая с Parler през 2021 г.). Това поставя Apple и Google в трудна позиция – ако не реагират, рискуват обвинения в двоен стандарт; ако премахнат X, ще бъдат обвинени от Мъск в цензура и политическо преследване. Мъск вече интерпретира тези действия като "война срещу свободата на словото" и опит за пряка държавна цензура преди важни политически събития, наричайки исканията на демократите "неконституционни".

В момента в Конгреса се обсъждат няколко законопроекта (като KOSA - Kids Online Safety Act), които биха направили магазините за приложения юридически отговорни за съдържанието, генерирано от ИИ инструменти, интегрирани в платформите им.

По същата тема Илон Мъск от дни е във война и с правителството на Обединеното кралство - основният повод за конфликта е точно способността на ИИ-инструмента на Мъск, Grok, да генерира реалистични изображения. През първата седмица на януари се появи вълна от генерирани чрез Grok изображения на жени и деца в сексуални или неприлични контексти (т.нар. „дигитално събличане“). В рамките на този "дебат" Мъск сподели изображение на премиера Киър Стармър по бикини, за да иронизира неговите опити за регулация. Стармър нарече ситуацията „отвратителна“ и „недопустима“, заявявайки, че „всички опции са на масата“, включително блокирането на платформата X.

Британският медиен регулатор Ofcom започна „спешна проверка“ на X. Великобритания има нов закон (Online Safety Act (OSA)), който задължава платформите да премахват незаконно съдържание, включително генерирани от ИИ интимни изображения без съгласие.

Ако Ofcom установи нарушение, X може да бъде глобена с до 10% от глобалния си оборот или да се стигне до съдебна заповед към интернет доставчиците за блокиране на достъпа до X в Обединеното кралство.

Мъск отговори на заплахите с остра реторика. Той твърди, че правителството на Стармър фашистко, превърнало е страната в огромен затвор и използва безопасността на децата като „троянски кон“ за въвеждане на тотална цензура. В свои публикации той обвинява британските власти, че искат да контролират мислите на хората и да затворят последната голяма платформа за свободно изразяване.

В опит да избегне пълна забрана, на 9 януари 2026 г. все пак X ограничи възможността за генериране на изображения чрез Grok само за платени потребители. Британското правителство обаче нарече това „обидно“ и „недостатъчно“, тъй като не решава проблема по същество.