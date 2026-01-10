Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От двете страни на океана атакуват Мъск заради "Grok"

Днес, 07:49

Най-богатият човек на света - Елон Мъск, е атакуван от двете страни на Аталантическия океан заради неговия ИИ‑чатботът Grok, който е способен да генерира сексуализирани изображения на действителни хора без тяхното съгласие.

Група демократи в Сената на САЩ поискаха от Apple и Google да премахнат от App Store и Google Play приложенията X и Grok на Елон Мъск, тъй като възможността да се създават изображения от сексуален характер нарушава законодателството и правилата на самите магазини за приложения. Писмото е адресирано директно до ръководствата на компаниите. Сенаторите оказват натиск върху Apple и Google, чрез техен аргумент в предни съдебни спорове - че строгата модерация и контрол са необходими за безопасността на потребителите.

Изкуственият интелект като нова технология престава да бъде вътрешен въпрос на компаниите и излиза в пространството на публичен и правен натиск. Отговорът на въпроса кой носи вина в подобни случаи — разработчикът, платформата, дистрибуторът или потребителят — тепърва ще се търси, и именно той ще определя правилата на играта за цялата ИИ индустрия през следващите години.

Основната движеща сила зад това искане са сенатори като Ейми Клоубушар и Дик Дърбин. Те се позовават на конкретни доклади за безопасност, според които филтрите на Grok-2 и Grok-3 (версиите на ИИ в платформата X) са значително по-либерални от тези на конкуренти като ChatGPT (OpenAI) или Claude (Anthropic). Те твърдят, че Grok позволява заобикаляне на забраните за генериране на реалистични "Deepfake" изображения чрез използване на индиректни описания.

В писмото на сенаторите се напомня, че Apple и Google вече са премахвали приложения за подобни нарушения (например случая с Parler през 2021 г.). Това поставя Apple и Google в трудна позиция – ако не реагират, рискуват обвинения в двоен стандарт; ако премахнат X, ще бъдат обвинени от Мъск в цензура и политическо преследване. Мъск вече интерпретира тези действия като "война срещу свободата на словото" и опит за пряка държавна цензура преди важни политически събития, наричайки исканията на демократите "неконституционни".

В момента в Конгреса се обсъждат няколко законопроекта (като KOSA - Kids Online Safety Act), които биха направили магазините за приложения юридически отговорни за съдържанието, генерирано от ИИ инструменти, интегрирани в платформите им.

По същата тема Илон Мъск от дни е във война и с правителството на Обединеното кралство - основният повод за конфликта е точно способността на ИИ-инструмента на Мъск, Grok, да генерира реалистични изображения. През първата седмица на януари се появи вълна от генерирани чрез Grok изображения на жени и деца в сексуални или неприлични контексти (т.нар. „дигитално събличане“). В рамките на този "дебат" Мъск сподели изображение на премиера Киър Стармър по бикини, за да иронизира неговите опити за регулация. Стармър нарече ситуацията „отвратителна“ и „недопустима“, заявявайки, че „всички опции са на масата“, включително блокирането на платформата X.
Британският медиен регулатор Ofcom започна „спешна проверка“ на X. Великобритания има нов закон (Online Safety Act (OSA)), който задължава платформите да премахват незаконно съдържание, включително генерирани от ИИ интимни изображения без съгласие.

Ако Ofcom установи нарушение, X може да бъде глобена с до 10% от глобалния си оборот или да се стигне до съдебна заповед към интернет доставчиците за блокиране на достъпа до X в Обединеното кралство.

Мъск отговори на заплахите с остра реторика. Той твърди, че правителството на Стармър фашистко, превърнало е страната в огромен затвор и използва безопасността на децата като „троянски кон“ за въвеждане на тотална цензура. В свои публикации той обвинява британските власти, че искат да контролират мислите на хората и да затворят последната голяма платформа за свободно изразяване.

В опит да избегне пълна забрана, на 9 януари 2026 г. все пак X ограничи възможността за генериране на изображения чрез Grok само за платени потребители. Британското правителство обаче нарече това „обидно“ и „недостатъчно“, тъй като не решава проблема по същество.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Grok, Елон Мъск, Киър Стармър

Още новини по темата

Министерството на Мъск възкръсна
25 Ноем. 2025

Министерството на Мъск вече не съществува
23 Ноем. 2025

Британският премиер подкрепи "силна и независима" Би Би Си
12 Ноем. 2025

Акционерите на "Тесла" одобриха исторически бонус за Мъск
07 Ноем. 2025

Мъск пусна алтернатива на Уикипедия
28 Окт. 2025

Тръмп: Путин наистина ме подведе!
18 Септ. 2025

Киър Стармър не се отказва да признае палестинската държава, но критикува "Хамас"
06 Авг. 2025

Starlink се срина

25 Юли 2025

Чат ботът на Мъск полудя
12 Юли 2025

Лондон започва да се въоръжава за война срещу Русия
02 Юни 2025

Grok на Мъск влиза в Telegram
29 Май 2025

Путин поиска директни преговори с Украйна в Истанбул на 15 май
11 Май 2025

САЩ и Великобритания сключиха търговско споразумение
08 Май 2025

България ще участва в решението за мир и сигурност за Украйна
15 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?