Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мъск скоро ще бъде трилионер

04 Февр. 2026
ЕПА/БГНЕС

Илон Мъск се превърна в първия човек в историята, чието нетно състояние надхвърли 850 милиарда долара, съобщи Форбс. 

Това се случи, след като неговата космическа компания SpaceX придоби xAI (която вече включваше и социалната мрежа X/Twitter). Новата обединена компания се оценява на приблизително 1,25 трилиона долара. Мъск планира да използва ракетите Starship, за да извежда в орбита огромни масиви от сателити, които ще служат като космически центрове за данни за изкуствения интелект на xAI (Grok).

Сделката добави около 84 милиарда долара към личното богатство на Мъск за броени часове. Към днешна дата делът на Мъск в SpaceX (около 43%) вече е по-ценен от неговия дял в Tesla.

Вторият най-богат човек в света (Лари Пейдж) притежава "само" около 280 милиарда долара – което е с над 570 милиарда долара по-малко от състоянието на Мъск.

Със своята нова оценка от 1,25 трилиона долара, SpaceX (вече включваща xAI и X) затвърди позицията си на най-ценната непублична компания в света. Очакванията са, че тя ще излезе на борсата (IPO) по-късно през 2026 г., което може да направи Мъск първия трилионер в историята.​​


Богатството на Мъск нарасна главоломно през последните месеци:

  • Октомври 2025 г.: Премина границата от 500 млрд. долара.

  • Декември 2025 г.: Премина 700 млрд. долара.

  • Февруари 2026 г.: Вече е над 850 млрд. долара.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Елон Мъск

Още новини по темата

От двете страни на океана атакуват Мъск заради "Grok"
11 Яну. 2026

Министерството на Мъск възкръсна
25 Ноем. 2025

Министерството на Мъск вече не съществува
23 Ноем. 2025

Акционерите на "Тесла" одобриха исторически бонус за Мъск
07 Ноем. 2025

Мъск пусна алтернатива на Уикипедия
28 Окт. 2025

Starlink се срина

25 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ