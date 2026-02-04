Мъск скоро ще бъде трилионер

Илон Мъск се превърна в първия човек в историята, чието нетно състояние надхвърли 850 милиарда долара, съобщи Форбс.

Това се случи, след като неговата космическа компания SpaceX придоби xAI (която вече включваше и социалната мрежа X/Twitter). Новата обединена компания се оценява на приблизително 1,25 трилиона долара. Мъск планира да използва ракетите Starship, за да извежда в орбита огромни масиви от сателити, които ще служат като космически центрове за данни за изкуствения интелект на xAI (Grok).

Сделката добави около 84 милиарда долара към личното богатство на Мъск за броени часове. Към днешна дата делът на Мъск в SpaceX (около 43%) вече е по-ценен от неговия дял в Tesla.

Вторият най-богат човек в света (Лари Пейдж) притежава "само" около 280 милиарда долара – което е с над 570 милиарда долара по-малко от състоянието на Мъск.

Със своята нова оценка от 1,25 трилиона долара, SpaceX (вече включваща xAI и X) затвърди позицията си на най-ценната непублична компания в света. Очакванията са, че тя ще излезе на борсата (IPO) по-късно през 2026 г., което може да направи Мъск първия трилионер в историята.​​



Богатството на Мъск нарасна главоломно през последните месеци: