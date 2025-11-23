Министерството на Мъск вече не съществува

Министерството за правителствена ефективност - DOGE, създадено като част от ангажимента на президента Доналд Тръмп да намали размера на федералното правителство, бе разформировано 8 месеца преди края на мандата си.

"Вече не съществува", заяви по-рано този месец пред Ройтерс директорът на Службата за управление на персонала Скот Купор в отговор на въпрос за статута на DOGE. Той добави, че министерството, свързвано преди с Елон Мъск, вече не е "централизирана структура", като това са първите публични коментари на администрацията на Тръмп за края на DOGE.

Структурата, създадена през януари, в първите месеци на втория мандат на Тръмп, предприе действия за бързо намаляване на персонала във федерални агенции, съкращаване на бюджети и пренасочване на дейности към приоритети на президента. Службата за управление на персонала е поела много от функциите на DOGE, посочват Купор и документи.