Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Министерството на Мъск вече не съществува

Днес, 16:04
БГНЕС

Министерството за правителствена ефективност - DOGE, създадено като част от ангажимента на президента Доналд Тръмп да намали размера на федералното правителство, бе разформировано 8 месеца преди края на мандата си.

"Вече не съществува", заяви по-рано този месец пред Ройтерс директорът на Службата за управление на персонала Скот Купор в отговор на въпрос за статута на DOGE. Той добави, че министерството, свързвано преди с Елон Мъск, вече не е "централизирана структура", като това са първите публични коментари на администрацията на Тръмп за края на DOGE.

Структурата, създадена през януари, в първите месеци на втория мандат на Тръмп, предприе действия за бързо намаляване на персонала във федерални агенции, съкращаване на бюджети и пренасочване на дейности към приоритети на президента. Службата за управление на персонала е поела много от функциите на DOGE, посочват Купор и документи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

DOGE, Елон Мъск

Още новини по темата

Акционерите на "Тесла" одобриха исторически бонус за Мъск
07 Ноем. 2025

Мъск пусна алтернатива на Уикипедия
28 Окт. 2025

Starlink се срина

25 Юли 2025

Илон Мъск напусна DOGE
29 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън