Министерството на Мъск възкръсна

Министерството за правителствена ефективност - DOGE, което по-рано се ръководеше от Елон Мъск, опроверга информацията на Reuters, която гласеше, че ведомството е закрито.

В съобщение на ведомството се казва, че публикацията на агенцията е фалшива новина. Подчертава се, че президентът Тръмп е поръчал на департамента да модернизира системата на федерално управление и да съкращава разходи.

Министерството съобщава, че само миналата неделя е прекратило 78 неефективни договора и така е икономисало на бюджета 335 млн. долара.

Ройтерс съобщи, че министерството е закрито като се позова на директора на Службата за управление на персонала Скот Купор. "Вече не съществува", заяви Купор в отговор на въпрос за статута на DOGE. Той добавил, че министерството, свързвано преди с Елон Мъск, вече не е "централизирана структура".