Компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск, xAI, пусна ранна бета версия на Grokipedia, която е представена като алтернатива на Уикипедия

Статиите в тази енциклопедия са написани от изкуствения интелект Grok, вграден в социалната мрежа на Мъск Х.

Grokipedia има минималистичен дизайн - само ред за търсене, както в Google. Засега енциклопедията съдържа около 900 000 статии (в Уики има над седем милиона, и то само на английски език).

В Grokipedia има не малко статии за Украйна. Например, в статията за руската инвазия през 2022 г. се казва, че причините за тази война не са толкова еднозначни. „Води се дебат, че корените на конфликта се крият в етническите различия, съперничеството между великите сили и вътрешнополитическите сътресения в Украйна, а не в изолирана агресия“, пише Грокипедия.

В статията за мобилизацията в Украйна се казва, че „споровете се разгарят по повод агресивната тактика на териториалните структури, предполагаемата корупция в процесите на освобождаване (от армията) и недостатъчната подготовка на новобранците, което допринася за уязвимостта на фронта“.

Самият Мъск твърди, че Grokipedia ще е с напълно отворен код. Според него това е само началото на платформата и тя ще стане 10 пъти по-добра още със следващата си версия.