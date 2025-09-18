Тръмп: Путин наистина ме подведе!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на съвместна пресконференция с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър във втория последен ден от посещението си във Великобритания заяви, че президентът на Русия Владимир Путин го е „подвел“.

По думите на Тръмп, той е смятал, че уреждането на въоръжения конфликт в Украйна ще бъде „най-лесното“ заради отношенията му с руския президент Владимир Путин, но Путин го е подвел.

„Той ме подведе. Наистина ме подведе“, повтори Тръмп.

Президентът на САЩ също изрази недоволство, че някои страни продължават да купуват руски петрол, като на практика финансират агресията на Русия срещу Украйна.

В самия край на пресконференцията Доналд Тръмп даде да се разбере, че изчаква европейските страни да намалят своята зависимост от руския петрол, преди да се реши на по-нататъшен натиск върху Владимир Путин.

„Ако цената на петрола падне, всичко е много просто — Русия ще се съгласи [на уреждане в Украйна],“ — каза Тръмп. Унгария и Словакия увеличиха покупките на руски петрол, след като Путин започна пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 година.

If the price of oil falls, Putin will have no choice but to end the war, Trump said



Just a reminder: the United States has not imposed a single new sanction on Russia during all the months of Trump’s presidency. pic.twitter.com/E5KZPFMeAh — NEXTA (@nexta_tv) 18 септември 2025 г.

По-рано президентът на САЩ повтори казаното преди и заяви, че войната нямаше да се случи, ако той беше президент по времето, когато Русия започна пълномащабното нашествие.

В същото време Тръмп изрази надежда за „добри новини“ по отношение на уреждането на конфликта в Украйна.

Той се обърна към министър-председателя на Великобритания с предложение за по-активно използване на ресурсите на Северно море. „Североморският петрол е феноменален. Имате огромни активи, които трябва да започнете да използвате,“ отбеляза Тръмп.

В нощта срещу четвъртък Тръмп бе отседнал в кралския замък Уиндзор, където в сряда се състоя тържествено посрещане в негова чест с участието на британския крал Чарлз III. На банкета кралят заяви, че Съединените щати и Великобритания са обединени в противопоставянето на „тиранията“ и в подкрепата за Украйна. За тези думи президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на британския монарх.

По обяд Тръмп и Стармър в присъствието на журналисти подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на технологиите – „сделка за технологичен просперитет“. Съгласно документа страните ще си сътрудничат, включително в областта на изкуствения интелект. Корпорация Microsoft пое ангажимент да инвестира 22 милиарда долара в развитието на IT-сектора във Великобритания. Президентът и премиерът по време на церемонията заявиха за отличните и съюзнически отношения между двете държави.

Коментатори отбелязват, че Стармър, въпреки разногласията, се стреми да използва визитата на Тръмп за укрепване на икономическите връзки между страните – на фона на въведените от САЩ множество мита върху стоки от други държави. Освен това британският премиер разчита да повлияе на Тръмп по въпроса за затягане на позицията му спрямо Русия. На пресконференцията Тръмп каза, че имат малко разногласия с британския премиер, но едно от тях е намерението на Великобритания да признае Държавата Палестина.

Продължаващите удари по Украйна показват, че президентът на Русия Владимир Путин не се интересува от мир, заяви министър-председателят на Великобритания Киър Стармър на съвместна пресконференция с президента на САЩ Доналд Тръмп.

През последните дни Путин показа истинското си лице, организирайки най-мащабната атака от началото на инвазията – с още по-голямо кръвопролитие, още повече убити невинни хора и безпрецедентни нарушения на въздушното пространство на НАТО. Това не са действия на човек, който иска мир, – каза Стармър.

По думите на министър-председателя, той също е обсъдил с Тръмп как да се „засили натискът върху Путин, за да бъде принуден да сключи мирно споразумение“.