САЩ обявиха търговското споразумение с Китай

Белият дом обяви споразумение между САЩ и Китай за икономически и търговски отношения.

Споразумението задължава Китай да спре потока от прекурсори, използвани за получаване на фентанил в Съединените щати. Китай стриктно ще контролира износа на някои химикали до всички дестинации в света.

Пекин ще премахне контрола върху износа на редкоземни елементи и други критични минерали и ще прекрати ответните мерки срещу американските производители на полупроводници и други големи американски компании. Китайският пазар за соя от САЩ и други селскостопански продукти отново се отваря. Китай ще закупи най-малко 12 милиона тона американска соя. Китай ще издаде общи лицензи, валидни за износ на редкоземни елементи, галий, германий, антимон и графит в полза на крайните потребители в САЩ. Освен това Китай ще възобнови покупките на сорго и дървени трупи от САЩ.

Съединените щати ще намалят митата върху китайския внос, наложени, за да ограничат потоците фентанил, като премахнат 10 процентни пункта от кумулативната ставка, в сила от 10 ноември 2025 г., и ще запазят спирането на повишените реципрочни тарифи върху китайския внос до 10 ноември 2026 г. Настоящата реципрочна тарифа от 10% ще остане в сила през този период на суспендиране.