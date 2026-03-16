САЩ и Иран отрекоха тайни контакти

Канал за директни контакти между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранския министър на външните работи Абас Арагчи е бил задействан отново през последните дни, предаде Ройтерс, като се позова на новинарския сайт „Аксиос“.

Двама ирански служители заявиха пред Drop Site, че специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, лично е изпратил съобщения до официални лица в Техеран миналата седмица, включително до външния министър Абас Арагчи, проучвайки възможностите за възобновяване на преговорите.

Иран не е отговорил на Уиткоф, допълви Drop Site..

„Поради решения, взети от висшите органи на Иран, на съобщенията му не бе изпратен отговор“, заяви висш ирански служител. „Посланието тук е ясно: Иран за пореден път затвори прозореца за всякакви преки преговори. Правомощието да обявява прекратяване на огъня принадлежи единствено на Върховния лидер на страната.“

В отговор на запитване за коментар, говорител на Белия дом изпрати следното: „Радикалният, левичарски Drop Site News очевидно обслужва интересите на иранския терористичен режим. Доклади като тези, базирани на чиста фикция и цитиращи неназовани анонимни източници, трябва да бъдат отхвърлени незабавно. Операция „Епична ярост“ (Operation Epic Fury) ще продължи с пълна сила, докато президентът Тръмп не реши, че целите – включително Иран вече да не представлява военна заплаха – са напълно реализирани.“

Твърденията за контакти между Иран и САЩ през последните дни са лъжа, съобщава свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция „Тасним“. ”Последният ми разговор с г-н Уиткоф се състоя, преди ръководството му да реши да „погребе дипломацията“ с поредната незаконна военна атака срещу Иран”, заяви и Арагчи.

