САЩ и Иран отрекоха тайни контакти

Днес, 07:05

Канал за директни контакти между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранския министър на външните работи Абас Арагчи е бил задействан отново през последните дни, предаде Ройтерс, като се позова на новинарския сайт „Аксиос“.
Двама ирански служители заявиха пред Drop Site, че специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, лично е изпратил съобщения до официални лица в Техеран миналата седмица, включително до външния министър Абас Арагчи, проучвайки възможностите за възобновяване на преговорите.
Иран не е отговорил на Уиткоф, допълви Drop Site..
„Поради решения, взети от висшите органи на Иран, на съобщенията му не бе изпратен отговор“, заяви висш ирански служител. „Посланието тук е ясно: Иран за пореден път затвори прозореца за всякакви преки преговори. Правомощието да обявява прекратяване на огъня принадлежи единствено на Върховния лидер на страната.“
В отговор на запитване за коментар, говорител на Белия дом изпрати следното: „Радикалният, левичарски Drop Site News очевидно обслужва интересите на иранския терористичен режим. Доклади като тези, базирани на чиста фикция и цитиращи неназовани анонимни източници, трябва да бъдат отхвърлени незабавно. Операция „Епична ярост“ (Operation Epic Fury) ще продължи с пълна сила, докато президентът Тръмп не реши, че целите – включително Иран вече да не представлява военна заплаха – са напълно реализирани.“
Твърденията за контакти между Иран и САЩ през последните дни са лъжа, съобщава свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция „Тасним“. ”Последният ми разговор с г-н Уиткоф се състоя, преди ръководството му да реши да „погребе дипломацията“ с поредната незаконна военна атака срещу Иран”, заяви и Арагчи. 
 

Още новини по темата

Израел атакува ключов ирански лидер
17 Март 2026

Войната в Иран проваля и почивките в Египет
16 Март 2026

България мести американските самолети цистерни на военно летище
15 Март 2026

САЩ нападнаха втори ключов ирански остров
15 Март 2026

САЩ бомбардираха ключовия ирански остров Харг
14 Март 2026

Куба започна преговори с правителството на САЩ
13 Март 2026

Войната в Иран взривява един след друг пазарите

13 Март 2026

Целият екипаж на американския самолет цистерна в Ирак е загинал
13 Март 2026

Иран изстреля трета ракета по Турция - към базата "Инджирлик"
13 Март 2026

Румънският парламент разреши на САЩ да разположат изтребители
13 Март 2026

Терорист от "Ислямска държава" атакува университет в САЩ
13 Март 2026

Израел удари иранския ядрен обект "Талеган"
12 Март 2026

Новият лидер на Иран заплаши с активиране на нови фронтове
12 Март 2026

Катери камикадзе подпалиха танкери край Ирак
12 Март 2026

