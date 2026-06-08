Иран и Израел спират ракетните атаки

Иран и Израел обявиха, че прекратяват нанасянето на взаимни удари след призива на президента на САЩ Доналд Тръмп двете страни незабавно да "спрат да стрелят".

Военното командване на Иран заяви, че е "нанесло болезнен ответен удар" на Израел за атаките му срещу Ливан, включително вчерашните удари в покрайнините на Бейрут. "На тази основа се обявява прекратяване на операциите на въоръжените сили. Подчертава се обаче, че в случай на продължаване на агресията и враждебните действия, включително в южната част на Ливан, ще последват мерки, които ще бъдат значително по-сурови и унищожителни от преди“, се посочва в изявление на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Израел нанесе удари по редица ирански цели, след като снощи Техеран изстреля ракети към неговата територия. Иран заяви, че ударите са в отговор на израелските атаки срещу бастиони на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут.

Тази размяна на удари затрудни усилията на Тръмп за прекратяване на войната, започнала с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, и подчертава колко лесно конфликтът може да прерасне в по-широко регионално противопоставяне. Обявеното на 8 април примирие доведе до спиране на пълномащабните военни действия, но спорадичните сблъсъците в Залива продължиха.

Цените на петрола - които скочиха с до 5% след поредицата от атаки - отбелязаха спад, след като иранските военни обявиха, че първата вълна от удари срещу Израел е приключила.