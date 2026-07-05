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Новият върховен лидер на Иран не се появи на погребението на баща си

Днес, 12:50
Ирански официални лица и синовете на аятолах Али Хаменей се молят над ковчега му, както и над ковчезите на членове на неговото семейство.
EPA/BGNES
Ирански официални лица и синовете на аятолах Али Хаменей се молят над ковчега му, както и над ковчезите на членове на неговото семейство.

Трима синове на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей се помолиха днес край ковчега на баща си, предадоха Ройтерс и БТА.

Сред тях обаче не беше Моджтаба Хаменей, който стана върховен лидер на мястото на баща си.

Иранската държавна телевизия излъчи кадри, на които се вижда как Мостафа, Мейсам и Масуд Хаменей се молят край ковчега на покойния Али Хаменей, положен в огромния двор на голям религиозен комплекс в Техеран.

Иран организира седмица на погребални церемонии в израз на почит към покойния върховен лидер.

Сегашният върховен лидер - Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично след израелско-американската атака в началото на март, при която бе убит баща му и при която се твърди, че той е бил ранен.

Четиримесечният конфликт, започнал с атаката срещу Иран, утихна, след като бе постигнато споразумение за примирие.

Днес край ковчега на покойния Али Хаменей се помолиха също иранският президент Масуд Пезешкиан и говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

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Ключови думи:

Иран, Али Хаменей

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