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6-дневното погребение на Али Хаменей ще привлече милиони в Иран

Тялото му ще бъде пренесено през градове в страната и съседен Ирак

Днес, 11:56
Мосалата на Техеран  “Имам Хомейни“
ЕЕПА/БГНЕС
Мосалата на Техеран  “Имам Хомейни“

Тялото на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски въздушен удар, бе докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне 6-дневната погребална церемония, която ще събере милиони хора, съобщиха днес държавните медии, пишат БТА и Ройтерс.  Тялото на Али Хаменей ще бъде пренесено през градове в Иран и съседен Ирак. 

“Тялото на мъченика лидер на Ислямската революция пристигна в Мосалата на Техеран  “Имам Хомейни“, написа правителствената информационна агенция ИРНА в приложението Телеграм, използвайки официалното име на комплекса.

Междувременно влиятелен генерал, ръководещ иранската Революционна гвардия, се появи от укритието си  преди погребението, което ще продължи няколко дни. Снимки, публикувани онлайн от иранските държавни медии, показват генерал Ахмад Вахиди да присъства на среща за погребението на 86-годишния Хаменей, след което седнал до ковчега му, докато ирански духовници водят по-малка служба за него снощи близо до бившия дом на покойния върховен лидер в центъра на Техеран.

Според експерти Вахиди се е превърнал в основен играч във формулирането на твърдата позиция на Иран в преговорите за евентуален окончателен край на войната със САЩ. Смята се, че той е част от малка група, поддържаща пряк контакт с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който продължава да се укрива, след като беше ранен при израелските удари на 28 февруари, при които бе убит баща му, аятолах Али Хаменей. Самият Вахиди също не беше виждан публично от 8 февруари, седмици преди началото на войната в Иран. 

Израелски въздушен удар уби Хаменей и някои от членовете на семейството му в първите часове от началото на войната на 28 февруари, припомня Асошиейтед прес. 

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