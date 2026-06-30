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Великобритания иска от имигрантите да върнат по £10 000 от помощите

Всеки пълнолетен, който си е намерил работа, ще трябва да прави месечни вноски в хазната

Днес, 10:25
Имигрантите, които са се хванали на работа във Великобритания, ще трябва да връщат пари на правителството
ЕПА/БГНЕС
Имигрантите, които са се хванали на работа във Великобритания, ще трябва да връщат пари на правителството

Британското правителство обяви, че хората, получили убежище, ще трябва да върнат по 10 000 паунда от направените за тях разходи по настаняване и издръжка, след като започнат да работят и да изкарват пари. 

От пълнолетните ще се иска да изплащат сумата с течение на времето, съгласно новите правила, включени в законопроекта за имиграция и убежище, който ще бъде внесен в парламента днес, съобщава BBC. Законът ще се прилага за търсещите убежище, които имат право да работят в Обединеното кралство, и на които трябва да им се изплатят необходимите суми, преди да получат право да да се установят за постоянно.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че промените ще покажат, че "издръжката за убежище е право, но е и отговорност". "Iлед като хората могат да допринесат и да се отплатят за щедростта на британския народ, се очаква те да го направят", добави Махмуд.

Според нейното ведомство около 4 млрд. паунда от парите на данъкоплатците са били изразходвани за подкрепа на търсещите убежище само през миналата година.

Според проекта, мигрантите, които работят и печелят определена сума, ще трябва да върнат в хазната фиксирана сума, която се очаква да бъде 10 000 паунда. Вътрешното министерство обаче още не е определило колко трябва да започнат да изкарват мигрантите, преди да трябва да правят месечни вноски.

Вътрешният министър ще има право в бъдеще да коригира таксата за погасяване и праговете за общата сума, за да се гарантира, че "те са справедливи за данъкоплатците и няма да принудят никой мигрант да се изправи пред нищета". Бежанците, чиито искания са били отхвърлени, също ще трябва да възстановят разходите, ако доходите им съответстват на правителствения праг.

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Ключови думи:

Великобритания, имигранти

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