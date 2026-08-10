Граничните проверки изостриха отношенията между Италия и Испания

Снимка: Архив Първият дипломат на правителството в Рим Антонио Таяни защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания.

Дипломатическата криза по оста Рим-Мадрид се задълбочава, предава БНР. Проверките по границите между двете страни продължават, а италианският външен министър определи испанската реакция като неприемлива, както и че испанският премиер Педро Санчес драматизира ситуацията.

В края на миналия месец Италия временно преустанови за един месец Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания, заради нахлуването на нелегални мигранти от Мароко в Сеута. Италия няма обща сухопътна граница с Испания, но мярката засяга хората, пътуващи със самолет или по вода между двете страни, защото те ще трябва да покажат паспорт, за да влязат в страната. В събота пък Испания въведе граничен контрол с Италия.

Първият дипломат на правителството в Рим Антонио Таяни защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като според испанските разузнавателни служби съществува риск от нова вълна в средата на август, а запазването на мярката е предпазна стъпка. Таяни се противопостави на твърдението, че действията на Рим са символични, предвид малката вероятност някой да стигне до Италия от Сеута. "Къде отиват, след като пристигнат в Испания? Италия, като дестинация, е страната, изложена на най-голям риск. Ние не сме Германия или Норвегия", заяви той.

Министърът на вътрешните работи на Италия публично похвали Испания за справянето с кризата в Сеута, но разкритикува Испания, че не е била толкова бдителна, колкото е трябвало да бъде. "Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този, който драматизира ситуацията", коментира още Антонио Таяни.

В отговор испанският вицепремиер Сара Аагесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да "защити достойнството на испанските граждани".

В първия ден от прилагането на мярката служители на испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с дванадесет полета от Италия на шест летища: Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия.