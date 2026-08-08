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Испания въведе граничен контрол с Италия

Седем марокански таксиметрови шофьори бяха осъдени на затвор за превоз на нелегални мигранти към Сеута

08 Авг. 2026
Испанските власти допълнително укрепват стената, разделяща анклавите й на африканския континент от Мароко
ЕПА/БГНЕС
Испанските власти допълнително укрепват стената, разделяща анклавите й на африканския континент от Мароко

Испания въвежда граничен контрол с Италия в отговор на подобни мерки, предприети от Рим заради притока на мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута.

Испанските власти обявиха, че ще въведат граничен контрол за пристигащи от Италия по море и въздух за един месец, считано от полунощ в събота. Това ще включва „проверки на паспорти, гражданство и визи“. Решението е взето „на фона на натиск от нелегални мигранти от тази страна“, цитира "Ройтерс" официално изявление.

На 7 август Испания поиска Италия да премахне граничните проверки, но италианските власти обявиха, че те ще останат в сила поне до 15 август с аргумента, че съществува риск от нова вълна от мигранти към Сеута.

Мигрантската криза, причинена от масовото пристигане на мароканци в Сеута, се превърна в най-сериозната за Испания в последно време и провокира напрежение със съседните европейски страни. Дясното правителство на Италия призова за изключване на Испания от Шенгенското споразумение. Испанските власти нарекоха този отговор „егоистичен“ и „разделящ“ в ЕС.

 

Присъди

Седем марокански таксиметрови шофьори бяха осъдени на до шест месеца затвор и глоби от по 1070 щатски долара за това, че са подпомагали нелегална миграция, като са транспортирали хора до границата с испанската територия Сеута, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА. Това е първото съдебно решение в Мароко, свързано с нахлуването на над 70 000 души в малката испанска територия в Северна Африка миналата седмица.

Съдиите в северния марокански град Тетуан признаха таксиметровите шофьори за виновни в "подпомагане на незаконното напускане на мароканци и чужденци през места извън регламентираните гранични пунктове" и "превоз на пътници без лиценз", след като са закарали клиенти до мароканския пограничен град Фнидек, става ясно от решението, публикувано на сайта на министерството на правосъдието.

Присъдите на шофьорите са били постановени в понеделник, след като те се явили без адвокатска защита поради общонационална стачка на адвокатите. Те запазват правото си да обжалват присъдите. Един автомобил е конфискуван от властите.

Мароканската асоциация за човешките права заяви днес, че 111 души са с мярка задържане под стража след неотдавнашните събития в Сеута. Обвиненията срещу тях включват метеж, нападение над държавни служители и възпрепятстване на движението, се посочва в изявление на асоциацията.

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Ключови думи:

Сеута, Шенгенско пространство

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