Близо 70 000 нелегални мигранти са напуснали Сеута

Испания обяви, че кризата с нахлулите от Мароко в Сеута нелегални мигранти е приключила, тъй като всички са се върнали доброволно обратно.
Испанските сили за сигурност съобщиха пред испанската информационна агенция EFE, че около 69 500 души са били регистрирани да преминават границата в посока Мароко за 30 часа. Длъжностни лица уточняват, че числото включва хора, влезли в Сеута преди последната вълна, или лица, преминали границата повече от веднъж.
Испанското министерство на вътрешните работи изчисли, че около 50 000 души са влезли в Сеута в четвъртък, докато президентът на анклава Хуан Хесус Вивас заяви, че общият брой може да е достигнал 60 000.
"Целостта на Шенгенската зона за свободно движение е напълно гарантирана. Няма как да стигнеш от Сеута и Мелиля до полуострова (Иберийския), без да минеш през полицейска проверка. Стига вече с това умишлено всяване на смут", написа испанският външен министър Хосе Мануел Албарес в Туитър
La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos.— José Manuel Albares (@jmalbares) 31 юли 2026 г.
No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Peninsula sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada
Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък в Сеута мигранти са се върнали обратно в Мароко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на ЕС, предаде ДПА.
"Той ме уведоми по телефона, че в резултат на решителните действия на практика всички влезли в Сеута са се върнали обратно. Нито един човек не е влязъл в континенталната част на Европа", написа Брунер в "Туитър".
Border clampdown - Spanish troops deployed in Ceuta as tens of thousands sent back to Morocco after migrant surge— Viory Video (@vioryvideo) 1 август 2026 г.
PM Pedro Sanchez said Spain was working with Morocco to send back the tens of thousands of migrants who entered Spanish territory.
At least 57 people have died in… pic.twitter.com/tlkLM9m7wH
По-рано испанската информационна агенция EFE съобщи, че стотици мигранти са преминали границата от Сеута към Мароко поради споразумението за репатриране между Испания и Мароко. Мигрантите също така заявиха, че много магазини, супермаркети и ресторанти в Сеута са били затворени, поради което не са могли да намерят храна и подслон.
🔴“Tenemos hambre, volvemos a casa”— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) 31 юли 2026 г.
¡Curiosa imagen, la que estamos viendo ahora mismo en Ceuta!
Cientos de inmigrantes están regresando a Marruecos por sus propios pies y sin ser coaccionados por nadie.
Cabe recordar que hoy es viernes y la ciudad está prácticamente cerrada. pic.twitter.com/BV3StU5vuZ
Броят на жертвите в граничната криза между Испания и Мароко в Сеута се е увеличил до 67, съобщи испанското правителство в събота. Сред жертвите са някои, които са се удавили, и други, които са загинали при блъсканица, за да преминат през вълнолом.
Испания обяви, че ще инсталира 500-метрова ограничителна бариера по протежение на вълнолома, за да ограничи възможностите за преминаване на границата през морето.
Only 24 hours after migrants entered Spain, streets were already left covered in trash and abandoned clothing.— People’s Voice (@peoplesvoicehq) 1 август 2026 г.
Border chaos becomes a local problem fast.
Reporters should ask officials who is paying the price. Vote on the questions in the People's Voice app. pic.twitter.com/MuLuri5Ip2
„Честно казано, дори не знам защо дойдох, а сега се връщам. Не съм ял от обяд вчера, въпреки че имах малко пари със себе си... Това, което правим, не е нито добро, нито приятно,“ каза пред камерите млад мъж от Танжер, Мароко.
Айман, 20-годишен фризьор от град Лараш, каза, че е стигнал до Сеута в сряда, след като е плувал пет часа. „В Сеута нямаше храна и бяхме жестоко изгонени от (испанската) армия“, каза той.
A Moroccan migrant decided to go back to Morocco because he didn’t find Spain good enough for him:— Dr. Maalouf (@realMaalouf) 31 юли 2026 г.
“There’s nothing in Ceuta besides famine and repression. It feels like a prison."
Hopefully this video goes viral among Moroccans and discourages them from leaving their country! pic.twitter.com/TQ2G6ssbsn
Испанската гражданска гвардия и армейският отряд Regulares № 54 бяха разположени по крайбрежието на Тарахал, за да предотвратят ново навлизане на мигранти, пристигащи по море.
Мароканските сили за сигурност, които в петък безучастно наблюдаваха или дори подпомагаха преминаването на нелегалните мигранти в Сеута, също се активизираха. Те са използвали палки и сълзотворен газ, за да отблъснат тълпите, събрали се на входовете на Сеута, и да попречат на повече хора да влязат на малката испанска територия по средиземноморското крайбрежие на Мароко, съобщава информационната агенция Ройтерс.
Стотици мигранти опитаха снощи да влязат от Мароко и в другия испанския анклав Мелиля, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. Около 500 души опитаха да влязат в Мелиля, съобщи испанската национална телевизия. На мястото са били разположени служители на силите за сигурност. Около два часа по-късно, към 21:00 ч., е направен втори опит за преодоляване на граничната ограда.
Според съобщението неуточнен брой мигранти са хвърляли камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнали със сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някои от мигрантите са успели да проникнат в Мелиля. Граничен пункт "Бени Ензар" е затворен от четвъртък вечер.