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Близо 70 000 нелегални мигранти са напуснали Сеута

Нито един нелегален мигрант от Мароко не е стигнал до европейския континент

01 Авг. 2026Обновена
Почти всички мигранти доброволно се върнаха в Мароко, след като не намериха храна и подслон в Сеута
БГНЕС/ЕПА
Почти всички мигранти доброволно се върнаха в Мароко, след като не намериха храна и подслон в Сеута

Испания обяви, че кризата с нахлулите от Мароко в Сеута нелегални мигранти е приключила, тъй като всички са се върнали доброволно обратно. 

Испанските сили за сигурност съобщиха пред испанската информационна агенция EFE, че около 69 500 души са били регистрирани да преминават границата в посока Мароко за 30 часа. Длъжностни лица уточняват, че числото включва хора, влезли в Сеута преди последната вълна, или лица, преминали границата повече от веднъж.

Испанското министерство на вътрешните работи изчисли, че около 50 000 души са влезли в Сеута в четвъртък, докато президентът на анклава Хуан Хесус Вивас заяви, че общият брой може да е достигнал 60 000.

"Целостта на Шенгенската зона за свободно движение е напълно гарантирана. Няма как да стигнеш от Сеута и Мелиля до полуострова (Иберийския), без да минеш през полицейска проверка. Стига вече с това умишлено всяване на смут", написа испанският външен министър Хосе Мануел Албарес в Туитър

Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил в телефонен разговор, че почти всички от нахлулите в четвъртък в Сеута мигранти са се върнали обратно в Мароко и че нито един от тях не е стигнал до континенталната част на ЕС, предаде ДПА.

"Той ме уведоми по телефона, че в резултат на решителните действия на практика всички влезли в Сеута са се върнали обратно. Нито един човек не е влязъл в континенталната част на Европа", написа Брунер в "Туитър".

 

По-рано испанската информационна агенция EFE съобщи, че стотици мигранти са преминали границата от Сеута към Мароко поради споразумението за репатриране между Испания и Мароко. Мигрантите също така заявиха, че много магазини, супермаркети и ресторанти в Сеута са били затворени, поради което не са могли да намерят храна и подслон.

 

Броят на жертвите в граничната криза между Испания и Мароко в Сеута се е увеличил до 67, съобщи испанското правителство в събота. Сред жертвите са някои, които са се удавили, и други, които са загинали при блъсканица, за да преминат през вълнолом.

Испания обяви, че ще инсталира 500-метрова ограничителна бариера по протежение на вълнолома, за да ограничи възможностите за преминаване на границата през морето.

„Честно казано, дори не знам защо дойдох, а сега се връщам. Не съм ял от обяд вчера, въпреки че имах малко пари със себе си... Това, което правим, не е нито добро, нито приятно,“ каза пред камерите млад мъж от Танжер, Мароко.

Айман, 20-годишен фризьор от град Лараш, каза, че е стигнал до Сеута в сряда, след като е плувал пет часа. „В Сеута нямаше храна и бяхме жестоко изгонени от (испанската) армия“, каза той.

Испанската гражданска гвардия и армейският отряд Regulares № 54 бяха разположени по крайбрежието на Тарахал, за да предотвратят ново навлизане на мигранти, пристигащи по море.

Мароканските сили за сигурност, които в петък безучастно наблюдаваха или дори подпомагаха преминаването на нелегалните мигранти в Сеута, също се активизираха. Те са използвали палки и сълзотворен газ, за да отблъснат тълпите, събрали се на входовете на Сеута, и да попречат на повече хора да влязат на малката испанска територия по средиземноморското крайбрежие на Мароко, съобщава информационната агенция Ройтерс.

Стотици мигранти опитаха снощи да влязат от Мароко и в другия испанския анклав Мелиля, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА. Около 500 души опитаха да влязат в Мелиля, съобщи испанската национална телевизия. На мястото са били разположени служители на силите за сигурност. Около два часа по-късно, към 21:00 ч., е направен втори опит за преодоляване на граничната ограда.

Според съобщението неуточнен брой мигранти са хвърляли камъни по служителите на силите за сигурност, които отвърнали със сълзотворен газ. Засега не е ясно дали някои от мигрантите са успели да проникнат в Мелиля. Граничен пункт "Бени Ензар" е затворен от четвъртък вечер.

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Ключови думи:

Сеута, възпиране на мигрантите

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