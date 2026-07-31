Италия спря действието на Шенгенското споразумение за Испания

Италия временно преустанови за един месец Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания, заради нахлуването на нелегални мигранти от Мароко в Сеута. Италия няма обща сухопътна граница с Испания, но мярката ще засегне хората, пътуващи със самолет или по вода между двете страни, защото те ще трябва да покажат паспорт, за да получат достъп.

“Това е извънредна мярка, приета за защита на националната сигурност и предотвратяване на евентуални последици за нашата нация. Мярката ще остане в сила само докато е необходимо, като ще се обърне специално внимание на ограничаването на всяко въздействие върху туристически потоци през лятото,” каза италианският премиер Джорджа Мелони.

Италианските сили за сигурност координират действията си с Франция за наблюдение на ситуацията. Франция засили граничната сигурност с Испания, като разположи войски, самолети и дронове за наблюдение.

Часове по-рано европейски страни призоваха Испания да бъде временно изключена от Шенгенското пространство заради кризата с мигрантите в Сеута.

Първа за това заговори италианският премиер Джорджа Мелони. Тя каза, че италианското правителство е готово да преустанови свободното движение в Шенгенското пространство с Испания в отговор на притока на мигранти в Сеута. Мелони определи кадри от испанския анклав в Северна Африка като „шокиращи“.

Тя заяви, че Италия е „готова да се намеси с извънредни мерки за защита на границите и сигурността на гражданите".

Министерството на външните работи на Испания извика посланика на Италия във връзка с изявленията за намерението да се преустанови действието на Шенгенското споразумение.

Италия обаче бе подкрепена от Финландия, Дания, Австрия и Чехия. "Испания напълно се провали в защитата на външната граница на Шенгенската зона. Не може да продължава така. Всички страни от Европа трябва да подкрепят предложението на Мелони. Страните, които не изпълняват ангажиментите си по защита на външната граница, не могат да бъдат членове на Шенген," написа вътрешният министър на Финландия Мари Рантанен в "Туитър".

Датският премиер Мете Фредериксен също каза, че ЕС трябва да обмисли изключването на Испания от Шенген. Тя наблегна, че Европа трябва да избегне повторението на кризата от 2015 г., и че е говорила с италианския премиер Мелони за ситуацията.

„Ако ситуацията в Испания се развие по такъв начин, че да усетим натиск върху националните си граници, ще направим всичко възможно, за да ги защитим“, заяви канцлерът Кристиан Щокер.

Чешкият премиер Андрей Бабиш нарече миграционната криза в Сеута "абсолютен скандал" и разкритикува решението на испанското правителство да легализира част от нелегалните мигранти. Според него подобна политика противоречи на курса на ЕС към ожесточение на миграционните правила.

Германският канцлер Фридрих Мерц бе по-предпазлив. Той призова европейската директива за връщане на нелегалните мигранти да бъде приложена незабавно. "Защитата на външните граници на ЕС е критична за битката с нелегалната миграция. Подкрепям намерението на Испания да не допусне нелегални мигранти на европейския континент", написа той в "Туитър".

Испанският премиер Педро Санчес реагира гневно на действията на европейските държави, които обвини в нарушение на европейските договорености. “Солидарността и емпатията са по избор. Уважението към европейските договори и данни не е. Брой незаконни влизания между 2021 и 2026 г. според Frontex:

През Италия: 478 600

През Западните Балкани: 340 600

През Гърция: 259 800

През Испания: 234 760

През източната граница: 48 000

Сега не е моментът за разделяне. Време е да продължим да изграждаме силен и обединен ЕС”, написа той в “Туитър”.

La solidaridad y la empatía son opcionales.



El respeto a los tratados europeos y a los datos, no.

👇🏼



Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex:



Por Italia: 478.600

Por los Balcanes occidentales: 340.600

Por Grecia: 259.800

Por España: 234.760

Por la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 31 юли 2026 г.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също осъди наплива. "Картините, които виждаме в Сеута, са неприемливи. Не можем да позволим никой да влиза в ЕС, без да спазва нашите правила. Опасното преминаване на границите трябва веднага да спре. Мрежите за трафик на хора трябва да бъдат унищожени. Връщането на нелегалните мигранти трябва да е бързо, както предвиждат нашите правила", написа тя в "Туитър". ЕК е възложила на двама от еврокомисарите да помогнат на Испания с възстановяването на контрола по границите, където ще бъдат изпратени допълнителни сили, включително от Frontex. Ще бъдат проведени разговори и с мароканските власти.

Шокиращите кадри на мигрантския наплив към Сеута бяха коментирани и от американския президент Доналд Тръмп. Той публикува една от снимките в социалната си мрежа и написа: "Това е ужасно. Започнете тази снимка. Това ще ни се случи след три години, ако грешната страна надделее. Ако демократите спечелят, няма да имаме много добър живот".