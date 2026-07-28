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Албански депутат открадна споразумението със САЩ

28 Юли 2026

Лидерът на албанската партия „Възможност“ (Mundësia), Агрон Шехай, беше обвинен в опит за кражба на поверително споразумение за военно сътрудничество между Албания и Съединените американски щати, което съдържа клауза за заем на стойност 302 милиона долара, от сградата на парламента.

Шехай откраднал документа от парламентарната канцелария. Служителка от администрацията, която се е опитала да го спре, е паднала по стълбите, контузила се, оказана ѝ е медицинска помощ по-късно.

Инцидентът е станал по време на пленарното заседание. 

Председателят на парламентарната група на Социалистическата партия, Таулант Бала, поиска арест за Шехай и освен в кражба, обвини депутата и в агресия срещу служител от администрацията.

„Агрон Шехай трябва да бъде арестуван in flagrante delicto (на местопрестъплението) за нарушаване на закона. Крадецът на лични данни на албанците сега започна да краде парламентарни документи. Когато липсват аргументи, остава само кражбата на поверителни документи и отчаянието. Агресията към административен служител също е престъпление“, каза Бала.

Премиерът Еди Рама реагира на инцидента, разиграл се в сградата на парламента. Рама сподели видео от събитието в социалните мрежи и апелира към прокуратурата да реагира.

„Този човек, който краде поверителен документ и бяга, е балист (бунтовник/член на Бали Комбетар), който блъска всеки, когото срещне. Както можете да видите днес, той се опита да избяга точно като балист, влязъл в кокошарник да ограби кокошките, доказвайки на всички ни, че порокът си върви с душата. Надявам се, че прокуратурата ще покаже на този омразен крадец гарван мястото, определено от закона за крадците на поверителни документи. Същевременно изразявам съжаление за невинното момиче — слава на Бога, че се размина без сериозни наранявания от паническото преследване на крадеца“, написа Рама.

Лидерът на партия „Възможност“, Агрон Шехай, заяви, че е взел споразумението, за да го прочете след изявлението на председателя на парламента Нико Пелеши. Той каза, че е подписал документ за неразпространение на споразумението, след което го взел и си е тръгнал.

По-нататък Шехай заяви, че след като прочел споразумението, го е върнал в канцеларията на парламента. Накрая лидерът на партията заяви, че ще гласува за споразумението.

 

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