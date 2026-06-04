Албанската прокуратура се намеси в туристическия проект на зетя на Тръмп

Албанските прокурори за борба с корупцията замразиха банковите сметки на Albania Land Development, компанията, притежаваща земя, свързана с проекта за луксозен курорт на стойност 4 милиарда долара, подкрепен от Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп, съобщи OCCRP. Проектът предизвика масови протести, остър дипломатически разрив със съседна Гърция и строги предупреждения от Европейския съюз.

Albania Land Development се разследва за фалшификация на документи за собственост, както и изваждането на терени от защитената от строителство зона. Компанията, собственост на видните катарски предприемачи Мутаз и Рамез Ал-Хайят, наскоро закупи парцели на брега на морето в Звърнец. Защитената крайбрежна зона по Адриатическо море, близо до южния град Вльора, е мястото, където инвестиционната фирма на Кушнер - Affinity Partners, планира да построи елитен мегакурорт.

Albanian anti-corruption prosecutors froze assets of a land company tied to Jared Kushner's $4 billion luxury resort project on Albania's protected Adriatic coast, amid a fraud investigation into property titles.



The move follows mass protests in Tirana, violent clashes between… pic.twitter.com/Co6BwoEkIh — Clash Report (@clashreport) 3 юни 2026 г.

Прокурорската намеса е резултат от дни на интензивни обществени вълнения. През уикенда хиляди демонстранти преминаха през столицата Тирана под лозунга „Албания не се продава“. Екологични групи и местни жители протестират срещу навлизането на строителството в защитената зона Пише-Поро-Нарте, чувствителна средиземноморска зона, критична за фламинго и гнездящи морски костенурки. Стигна се до сблъсъците между местни жители и частни охранители, наети да охраняват строителната площадка.



🇺🇸🇦🇱 Jared Kushner and Ivanka Trump are building a luxury resort on Albania's southern coast next to a protected lagoon.



Protesters showed up. Private security dragged one away. Police watched and did nothing.



The locals are calling it a national betrayal; public Albanian land… pic.twitter.com/CA9X3OWkaw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 30 май 2026 г.

В отговор на насилието полицията започна вътрешно разследване на командващите на Регионалната полицейска дирекция на Вльора. Властите арестуваха и Джералд Биба, 32-годишен служител на частната фирма Major Security, като го обвиниха в незаконно лишаване от свобода и умишлено причиняване на леки телесни повреди.

Премиерът на Албания Еди Рама осъди действията на охранителите като „отвратителни“, но яростно защити курортния проект като “билет на страната за „Шампионската лига“ на световния туризъм”. Той заяви, че пет водещи международни архитектурни фирми преработват генералния план, за да защитят околната среда, като подчерта, че самата лагуна няма да бъде засегната.

Насилието предизвика сериозно напрежение с Атина. Гръцкото министерство на външните работи изрази „дълбока загриженост“ относно инцидентите в Звърнец, потвърждавайки, че гръцки гражданин е сред ранените жители, протестиращи за правата си на собственост. Гръцкото посолство в Тирана предостави медицинска помощ на пострадалия и официално подаде протест до албанското правителство.

Атина предупреди Тирана, че инцидентът може да е пречка по пътя й към ЕС, защото защитата на правата на собственост на малцинствата и на екологичните зони са „предпоставка за напредък в процеса на присъединяване“.

Protests in Albania grow over Jared Kushner-backed luxury resort. pic.twitter.com/bgaAPlcEKk — Darlington Enemchukwu (@Darlington576) 4 юни 2026 г.

Рама отхвърли дипломатическата намеса на Атина, като възрази, че историческите спорове за собственост трябва да се решават стриктно в албанските съдилища, а не чрез външен политически натиск.

Европейската комисия обаче повтори опасенията на Гърция относно върховенството на закона и околната среда. Говорител на Комисията предупреди, че Брюксел следи отблизо случая.

„Както е посочено в нашия годишен доклад за 2025 г., многократното удължаване на закона за стратегическите инвестиции продължава да поражда опасения относно евентуални въздействия върху околната среда, особено в защитените зони“, каза говорителят, добавяйки, че Албания трябва да демонстрира пълно съответствие с европейските стандарти за опазване на околната среда, за да напредне в кандидатурата си за членство.