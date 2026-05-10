Уиткоф и Кушнер ще посетят Москва и Киев

Помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков съобщи, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може в най-скоро време отново да посетят Москва, за да продължат диалога.

„Рано или късно, мисля, че доста скоро, нашите постоянни колеги Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще пристигнат в Москва и ще продължим диалога с тях“, заяви Ушаков. Той отбеляза, че Вашингтон не пренебрегва въпроса за уреждането на украинския конфликт, за което свидетелстват активните телефонни контакти между САЩ и Русия.

В същото време Ушаков заяви, че уреждането на конфликта в Украйна без изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас “ще остане в застой дори и след 10 кръга преговори.” Той отбеляза, че “рано или късно Киев ще осъзнае, че ще трябва да изтегли войските си от Донбас, и ще го направи.”

Този път Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вероятно ще посетят не само Москва, но и Киев.

Само преди два дни украинският президент Зеленски обяви предстоящото посещение на екипа на Тръмп в Киев. Президентът написа, че в момента „доработваме детайлите на споразуменията, които могат да гарантират сигурността“.

„Преговорите са съдържателни. Съгласуваме графика на необходимите визити и очакваме в Киев представители на американския президент в края на пролетта – началото на лятото. Надяваме се, че този път ще успеем да реализираме планираното и да активизираме дипломацията. Обсъдихме хуманитарните задачи, включително продължаването на размяната на военнопленници. Доуточняваме детайлите по споразуменията, които могат да осигурят сигурност“, написа Зеленски.

Дни преди това в Маями бе секретарят на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, който разговаря там с Уиткоф.