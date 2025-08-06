Медия без
Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска

САЩ предлагат размяна на територии между Украйна и Русия

09 Авг. 2025Обновена
Последната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин бе на 16 юли 2018 г. в Хелзинки, Финландия.
Последната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин бе на 16 юли 2018 г. в Хелзинки, Финландия.

"Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл". Това се случи в деня, в който изтече десетдневния ултиматум, който Тръмп беше дал на Москва. Той беше заплашил да наложи вторични санкции, ако до изтичането на крайния срок няма резултат в преговорите за войната в Украйна.

Малко по-рано днес Тръмп разкри, че САЩ предлагат Киев да отстъпи територии, а Русия да върне част от районите на Украйна. "Зеленски получава всичко за развитието на Украйна", каза Тръмп, без да даде каквито и да е подробности. Президентът заяви, че въпросът за размяната на територии между Украйна и Русия е "сложен", но ще донесе ползи и за двете страни. 

Русия вписа в конституцията си като свои територии четири украински области – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска, както и черноморския полуостров Крим, който анексира през 2014 г. Общата територия на 5-те области е 134 925 кв. км. Русия контролира само 84.7% от тях. Ако размяната на територии се състои, вероятно Русия ще задържи превзетите територии и ще върне завзети територии в Сумска и Харковска области, както и ще се откаже от претенциите си за територии в Запорожка и Херсонска области. Украйна вероятно ще се изтегли от Донецка област, в която в момента се водят най-тежките боеве.

Тръмп заяви, че предпочита да не използва израза "последен шанс за мир" в контекста на предстоящата среща с Путин.

Новината за предстоящата среща бе потвърдена от Русия. Кремъл разчита на посещение на Тръмп и в Русия. Следващата среща на лидерите искат да се проведе в Москва след Аляска, заяви съветникът Юрий Ушаков. Шефът на РФПИ Кирил Дмитриев - активен участник в преговорния процес, напомни, че Аляска дълго време е била известна като "Руска Америка" (от около 1733 г. до 1867 г.) преди да бъде продадена на САЩ.

Не е ясно къде точно в Аляска ще бъде срещата - засега се спрягат двата най-големи града Анкъридж и Феърбанкс. 

Изборът на Аляска е изненадващ. Вчера американската телевизия "Фокс Нюз" съобщи, че Путин и Тръмп може да се видят още в предстоящата седмица. Два източника, запознати с преговорите, бяха съобщили, че срещата вероятно ще е още в понеделник, 11 август, като италианската столица Рим е една от обсъжданите дестинации.  Спрягани бяха други европейски държави - Ватикана, Швейцария, Унгария, както и ОАЕ.

Sky News отбелязва, че ако преговорите са в Рим, ще възникне въпросът за изпълнение на заповедта за арест на руския президент, издадена от Международния наказателен съд, тъй като Италия е длъжна да го задържи.

САЩ и Русия обсъждат сделка за замразяване на войната, която ще узакони контрола на Кремъл над Крим и целия Донбас, съобщава Bloomberg.

Според източници на агенцията, Вашингтон и Москва работят по споразумение, което може да бъде представено още на предстоящата среща на върха между Тръмп и Путин следващата седмица. Става дума за признаване на руската окупация на Крим и целия Донбас, което би изисквало от Зеленски да изтегли войските от контролираните от Киев части на Луганска и Донецка област. В замяна Русия ще спре настъплението си в Херсонска и Запорожка област по настоящата линия на фронта.

Както отбелязва Bloomberg, сделката на практика ще замрази войната и ще открие път към технически преговори за мир.

Юрий Ушаков каза, че специалният пратеник на американския президент - Стив Уиткоф, е повдигнал и идеята за тристранна среща между Путин, Тръмп и Зеленски. Москва обаче е оставила тази идея без коментар.

Преди два дни президентът на САЩ заяви, че има голяма вероятност да се срещне с Путин и Зеленски през следващите дни. "Не сме уточнили къде. Но има голям шанс да спрем тази война съвсем скоро", каза Тръмп. Попитан близко ли е до сделка, той заяви, че не иска да дава оценки, тъй като вече е бил разочарован.

„Беше постигнат голям напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи, и ще работим по това в идните дни и седмици“, написа президентът на САЩ в социалната си мрежа Truth Social в сряда вечерта.  Това е резултатът от срещата на неговия пратеник Стив Уиткоф с президента Путин.

По-късно Тръмп заяви, че днес не би я определил като "пробив". Американският президент проведе телефонен разговор и със Зеленски. 

"Нашата обща позиция с партньорите е напълно ясна: войната трябва да приключи. Русия трябва да прекрати войната, която самата започна. Украйна със сигурност ще защити своята независимост. Изглежда, че Русия е по-склонна към прекратяване на огъня, но най-важното е да не ни мамят – нито нас, нито САЩ - заяви Зеленски след това. - В разговора участваха и европейски лидери, и съм благодарен на всеки един от тях за подкрепата. Обсъдихме това, което беше казано в Москва“.

В разговора със Зеленски са участвали и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и лидерите на Великобритания - Киър Стармър, Германия - Фридрих Мерц, и Финландия - Александър Стуб. Това пък заяви високопоставен украински източник пред АФП. 

„Руснаците изразиха желание да се срещнат с президента Тръмп, а президентът е отворен за срещи както с президента Путин, така и с президента Зеленски. Президент Тръмп иска тази жестока война да приключи“, цитира Sky News говорителката му Карълайн Левит. 

"Тръмп ще вземе решение относно възможността за въвеждане на нови санкции срещу Русия в рамките на следващите 24–36 часа. САЩ смятат, че на определен етап от преговорите за Украйна трябва да бъде обявено примирие. Ключова роля за разрешаването на войната в Украйна ще изиграят териториалните въпроси", заяви държавният секретар Марко Рубио.

Няколко часа преди това американският президент въведе допълнителни мита в размер на 25% върху вноса от Индия заради закупки на петрол от Русия. Белият дом заявява, че администрацията може да приеме подобни тарифи и за други държави, ако бъдат заловени да внасят руски петрол. Допълнителното мито влиза в сила 21 дни след указа на президента. С новата мярка американските мита върху индийски стоки стават 50 %.  Преди два дни Индия заяви, че няма да се съобрази с ултиматума на Тръмп да спре да купува руски петрол.

„Получих допълнителна информация от редица високопоставени длъжностни лица, включително относно действията на правителството на Руската федерация във връзка със ситуацията в Украйна. Като взех предвид тези данни, стигнах до извода, че извънредното положение, описано в указ №14066, остава в сила, а действията и политиката на руското правителство продължават да представляват необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати“, се посочва в указа на Тръмп. Поради това той смята за „необходимо и целесъобразно да се въведе допълнително мито върху вноса на стоки от Индия, която пряко или косвено закупува петрол от Руската федерация“.

„Според мен, въвеждането на тези мита, в допълнение към вече приетите мерки, ще позволи по-ефективно справяне с посочената заплаха“, се отбелязва в указа. Индия е най-големият купувач на руски суров петрол, който се транспортира по море. Няколко часа по-късно индийското МВнР реагира, като коментира, че Тръмп действа „несправедливо, неоснователно и неразумно“.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф бе на 6 август в Москва. Това му беше четвъртата визита от половин година насам. Сутринта Уиткоф бе посрещнат на московското летище "Внуково" от шефа на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, предадоха Ройтерс и ТАСС. Срещата трая около 2 часа и 50 минути, малко по-малко от предишните три. В 15.30 ч. кортежът на Уиткоф напусна Кремъл. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков не пожела да коментира по-подробно преговорите, тъй като Тръмп все още не е запознат с резултатите от тях. 

Подобряването на отношенията между Русия и САЩ ще отнеме време, заяви преди срещата пред ТАСС говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Има, разбира се, инерция в този процес", каза Песков пред агенцията с оглед на продължителната липса на среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Преди това американският президент Доналд Тръмп обяви, че за по-късно днес е планирана среща между САЩ и Русия. Срещата е планирана само дни, преди да изтече крайният срок, който американският президент даде на руския си колега Владимир Путин да постигне споразумение за спиране на огъня с Украйна.

По-рано Тръмп заплаши да наложи санкции, ако до изтичането на крайния срок няма резултат. Мерките ще бъдат насочени срещу страни, които купуват руски петрол и газ, за бъде ограничена способността на Москва да финансира войната си срещу Украйна. В понеделник Тръмп вече обяви намерението си да увеличи митата за Индия заради продължаващата ѝ търговия с Москва, без да уточни конкретната митническа ставка.

