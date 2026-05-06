Тръмп спря "Проект Свобода" в Ормуз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че спира "Проект Свобода" за ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток само след един ден действие.

Военната операция, чиято цел бе да помага на блокираните правателни съдове да напуснат Ормуз, започна на 4 май. В своята социална мрежа Truth Social Тръмп обяви, че сега я преустановява след искане на посредника в мирните преговори с Иран - Пакистан, и на други страни. Американският президент заяви, че „е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение“ с Техеран.

„Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, „Проект Свобода“ ще бъде преустановен за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано“, написа Тръмп.

Вашингтон е установил блокада на иранските пристанища в опит да окаже натиск върху Иран да сключи споразумение за прекратяване на войната, която САЩ и Израел започнаха на 28 февруари.

Напрежението се засили заради операцията в Ормуз. САЩ съобщиха, че са потопили седем ирански плавателни съда, а няколко граждански кораба бяха атакувани, като се твърди, че тове е дело на иранските сили. Поради това Тръмп обяви "Проект Свобода", като каза, че "страни от целия свят, почти всички от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, който се води толкова очевидно и брутално пред очите на всички, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, блокирани в Ормузкия проток заради нещо, с което те нямат абсолютно нищо общо - те са просто неутрални и невинни свидетели!"

По-рано тази нощ американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че САЩ са приключили операция "Епична ярост": "Както президентът уведоми Конгреса, приключихме с този етап“, заяви той в Белия дом.

Рубио добави, че сблъсъците в Ормузкия проток не са били част от първоначалната война. „Това не е офанзивна операция; това е отбранителна операция. И това, което означава, е много просто – няма да стреляме, освен ако първо не стрелят по нас“, каза още той.

Разговори Китай-Иран

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Пекин и се срещна в Пекин със своя китайски колега Ван Йи за преговори, предаде китайската информационна агенция „Синхуа“.

„При визитата си външният министър ще обсъди двустранните отношения, както и регионалните и международните събития с китайския си колега“, съобщи иранската агенция „Фарс“.

FM @araghchi held talks with his Chinese counterpart in Beijing. — Tehran Times (@TehranTimes79) 6 май 2026 г.

Вчера Марко Рубио призова Китай да окаже натиск върху Арагчи, за да се отслаби хватката на Иран върху Ормузкия проток.„Надявам се китайците да кажат [на Арагчи] това, което трябва да му бъде казано - онова, което правите в протока, води до вашата глобална изолация“, заяви Рубио.

Китай е ключов купувач на иранския петрол, с което нарушава санкциите, наложени от САЩ, а посещението на Арагчи е точно преди планираната визита на Доналд Тръмп в Китай. Тя ще е на 14 и 15 май, когато американският президент ще се срещне с китайския лидер Си Дзинпин – визита, която Тръмп отложи, след като САЩ и Израел атакуваха Иран.

Атакуван е френски кораб в Ормузкия проток

Контейнеровоз на френската корабна компания CMA CGM е бил „обект на атака“ при преминаване през Ормузкия проток, съобщи компанията, цитирана от световните информационни агенции.

„CMA CGM San Antonio беше атакуван вчера по време на транзит през Ормузкия проток, в резултат на което има ранени членове на екипажа и щети по плавателния съд“, гласи съобщението. В него се уточнява, че пострадалите моряци са били евакуирани за лечение.