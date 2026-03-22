Иран сложи такса от 2 млн. долара за преминаване на Ормузкия проток

Иран потвърди, че събира такса от 2 млн. долара за преминаване на танкери през Ормузкия проток. Властите в Иран въведоха нов ред за контрол върху транзита на танкери през Ормузкия проток, установявайки такса за преминаване. Както съобщава Iran International, позовавайки се на члена на парламентарната комисия на Иран по национална сигурност и външна политика Алейдин Боруджерди, от някои кораби вече се събират по 2 млн. долара.

Парламентаристът нарече това отражение на „новия суверенен режим“ в стратегически важната акватория и обясни необходимостта от тези мерки с разходите за войната. „Тъй като войната струва пари, ние естествено трябва да направим това и да събираме такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток“, заяви Боруджерди.

„Ще продължим да възпираме Израел и да формираме нов правен режим в Ормузкия проток“, заяви друг източник пред CNN.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че тече 48-часов ултиматум, в края на който Иран трябва да отвори напълно Ормузкия проток „без заплахи и такси“. Тръмп заяви в социалните мрежи, че ако протокът не бъде отворен, САЩ ще започнат да бомбардират иранските електроцентрали, започвайки от най-големите.