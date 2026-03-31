Дрон удари огромен танкер и вдигна цената на петрола

Цените на петрола сорт "Брент" и американския лек суров петрол (WTI) отбелязаха значително повишение след като ирански дрон удари един от най-големите петролни танкери в света - кувейтският "Ал-Салми". Цената на "Брент" достигна нива около 112.78 долара за барел.

Танкерът е бил на котва в зоната за акостиране на пристанището в Дубай, ОАЕ. Корабът се е намирал на около 27 морски мили от бреговете на Дубай, когато е бил поразен десния борд на танкера, който е дълъг 333 метра и е широк 60 метра.

Към момента на инцидента танкерът е бил пълен със суров петрол. Атаката е причинила структурни повреди на кораба и е предизвикала пожар на борда, като има вероятност от разлив на нефт в околните води. Операторът на кораба – Kuwait Oil Tanker Co, потвърди, че няма пострадали моряци.

В ранните часове на днешния ден властите в Дубай потвърдиха, че пожарът на борда на „Ал-Салми“ е успешно изгасен. 24 моряци са евакуирани.

Танкерът е тип VLCC (Very Large Crude Carrier) и е пренасял около 2 милиона барела суров петрол с дестинация Циндао, Китай.

Ударът идва само часове след като американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще унищожи енергийната инфраструктура на ислямската република, допускайки възможна операция за поемане на контрола на ключовия иранския остров Харг.