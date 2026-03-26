Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора

Днес, 11:25
"Вират" бе един от ударените през есента танкери, принадлежащ на т.нар. руски сенчест флот.
"Вират" бе един от ударените през есента танкери, принадлежащ на т.нар. руски сенчест флот.

Нов санкциониран танкер бе ударен от дрон в турските черноморски води. Атаката е осъществена около полунощ, на около 14 морски мили северно от Босфора. Танкерът „Алтура“ (Altura), натоварен с 140 000 тона петрол, е бил отплавал от руския пристанищен град Новоросийск.

Предишните два удара в турски води бяха през есента. Поразените танкери принадлежаха на т.нар. руски сенчест флот. Единият от тях - "Кайрос", се появи после изоставен край Ахтопол.

Сегашният танкер е собственост на турската компания „Пергамон Шипинг“. Съдът, плаващ под флага на Сиера Леоне, е подал сигнал за помощ - машинното отделение започнало да се пълни с вода. Отзовали се близък кораб и три лодки на турската брегова охрана. Няма пострадали. 

По информация на „ХаберДенизде“, цитиран от БТА, танкерът, който през последните години е бил собственост на няколко турски фирми, е добавен в списъка със санкционирани плавателни съдове на ЕС през октомври 2025 г. През декември миналата година е санкциониран от Швейцария и Украйна, а  тия дни – от Обединеното кралство.

Предишният собственик – фирмата „Кайсери Шипинг“, е притежание на иранеца Мохамад Хосейн Шамхани, син на Али Шамхани, съветник по сигурността на Али Хаменей. Али Шамхани, също като Хеменей, бе убит при израелско-американските удари. Основателят на „Кайсери Шипинг“ - Ектор Варела Де Леон, е част от списъка със санкции на САЩ.

Ключови думи:

танкер, руски танкери, сенчест флот, дрон, Русия, Украйна, Турция

