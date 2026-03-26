Нов танкер с руски петрол бе ударен от дрон край Босфора

denizcilikgm / X "Вират" бе един от ударените през есента танкери, принадлежащ на т.нар. руски сенчест флот.

Нов санкциониран танкер бе ударен от дрон в турските черноморски води. Атаката е осъществена около полунощ, на около 14 морски мили северно от Босфора. Танкерът „Алтура“ (Altura), натоварен с 140 000 тона петрол, е бил отплавал от руския пристанищен град Новоросийск.

Предишните два удара в турски води бяха през есента. Поразените танкери принадлежаха на т.нар. руски сенчест флот. Единият от тях - "Кайрос", се появи после изоставен край Ахтопол.

Сегашният танкер е собственост на турската компания „Пергамон Шипинг“. Съдът, плаващ под флага на Сиера Леоне, е подал сигнал за помощ - машинното отделение започнало да се пълни с вода. Отзовали се близък кораб и три лодки на турската брегова охрана. Няма пострадали.

По информация на „ХаберДенизде“, цитиран от БТА, танкерът, който през последните години е бил собственост на няколко турски фирми, е добавен в списъка със санкционирани плавателни съдове на ЕС през октомври 2025 г. През декември миналата година е санкциониран от Швейцария и Украйна, а тия дни – от Обединеното кралство.

Предишният собственик – фирмата „Кайсери Шипинг“, е притежание на иранеца Мохамад Хосейн Шамхани, син на Али Шамхани, съветник по сигурността на Али Хаменей. Али Шамхани, също като Хеменей, бе убит при израелско-американските удари. Основателят на „Кайсери Шипинг“ - Ектор Варела Де Леон, е част от списъка със санкции на САЩ.