Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия национализира над 800 компании

Прокуратурата също удвои усилията си за изземване на имущество

Днес, 13:19
Вадим Яковенко се похвали с масова национализация на компании
Вадим Яковенко се похвали с масова национализация на компании

805 компании са национализирани чрез съдилищата, според Федералната агенция за управление на собствеността ("Росимущество"), цитирана от „Новая газета Европа“. Не се уточнява за какъв период от време става дума. Последният случай е със собственика на една от най-големите земеделски компании в Русия "Русагро"- Вадим Мошкович, който бе сред 60-те най-богати хора в Русия и е в ареста от пролетта на миналата година. Вчера прокуратурата поиска да му бъде конфискувано цялото движимо и недвижимо имущество по спор за приватизацията на земеделско предприятие през 2009 г.

„Имаме около 805 частни компании, които са станали държавна собственост. 90% от приходите от тях ще бъдат внесени в бюджета“, каза Вадим Яковенко, ръководител на Федералната агенция за управление на собствеността. Той посочи предстоящата продажба на активи на „Макфа“ (22,4 милиарда рубли), „Кубан-Вино“ (19,9 милиарда рубли) и „Башкирската содова компания“ (17,4 милиарда рубли).

„Новая газета Европа“ откри, че най-големите национализирани компании са били прехвърлени на хора, близки до руския президент Владимир Путин. Най-малко 11 от компаниите в списъка са се оказали под контрола на организации, близки до Аркадий Ротенберг. В други десет компании са били назначени за директори хора, свързани с Дмитрий Патрушев, син на бившия ръководител на Федералната служба за сигурност Николай Патрушев.

През март 2025 г. „Новая газета Европа“ изчисли, че за три години прокурорите са конфискували 411 компании с активи на стойност 2,6 трилиона рубли – многократно повече, отколкото са били прехвърлени на олигарси на търговете за заеми срещу акции през 1990-те години.

Главната прокуратура също удвои усилията си за изземване на имущество. През 2025 г. имущество на стойност над 4 трилиона рубли е прехвърлено на държавата след искове от прокурори, обяви на заседание на колегията Александър Гуцан, ръководител на Главната прокуратура. Това е почти два пъти повече от общата стойност на иззетите активи през 2024 г.

Гуцан определи изземванията на имущество като „последователна работа“ от страна на прокурорите за „защита на публичната собственост“. Той добави, че над 50 000 имота, „незаконно отнети от държавна собственост“, са били възстановени от държавата чрез съдебни производства. Държавата е възстановила и 120 000 хектара горска земя.

„Стратегически компании с обща капитализация от приблизително 2 трилиона рубли са извадени от чуждестранно влияние и са прехвърлени под държавен контрол. Техните вече бивши собственици не само незаконно са превеждали печалби в чужбина, но и често са ги използвали за подкрепа на антируски дейности“, каза главният прокурор. Той заяви, че списъкът включва предприятия от нефтената и газовата промишленост, както и пристанищна и транспортна инфраструктура.

Миналата година тогавашният главен прокурор Краснов представи подобен доклад за 2024 г. на заседанието на съвета на агенцията. Цифрата беше почти два пъти по-скромна: общо активи на стойност 2,4 трилиона рубли са били иззети през съдилищата. Сред тези активи са пет стратегически предприятия, четири от които са „под чуждестранен контрол“. „В редица случаи тези средства [приходи от тези предприятия] са били използвани за финансиране на украинските сили, воюващи срещу нас, което е пряко отразено в исковете на прокурорите и съдебните решения“, твърди той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

национализация, Русия

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа