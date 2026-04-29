Правителството закри държавните "магазини за хората"

Държавната верига "магазини за хората" засега се развива като отделни рафтове и щандове в търговските обекти на ЦКС.

Министерски съвет разпореди да се закрие "отрочето" на Делян Пеевски "Магазини за хората", съобщи БНТ.

"Рафтовете са празни, джобовете на шефовете са пълни, а тази сутрин незнайно защо се разбягаха. Това прилича на държавно финансиран експеримент за източване", коментира в началото на правителственото заседание служебният премиер Андрей Гюров.

Той посочи, че министърът на земеделието Иван Христанов му е докладвал за скандални загуби в дружеството на фона на празни рафтове и заплати на шефовете за хиляди евро.

"Виждали сме фалити по Магнитски, искаме да знаем дали сме изправени пред пореден такъв. Българските граждани не плащат данъци, за да финансират магазините на човека и да виждат как 10 милиона изтичат по канала, а рафтовете стоят празни. Това не е социална политика, а поредна витрина на провала на модела, свален с протести", заключи Гюров.

Разпореждам закриване на веригата „Магазини за хората“, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет.

„Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората“, каза министърът. По думите му около 2 млн. лева вече са изразходвани от предвидените 10 млн. лева, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.

Христанов посочи, че инициативата още от създаването си е била „трагично опозорена“ за Министерството на земеделието заради връзки с „известна фигура, санкционирана по закона „Магнитски“, което е поставило петно върху проекта.

По-рано сутринта Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка, явно информирано за предстоящото закриване. Седмица по-рано от дружеството бодро информираха за успешното си разрастване и планове за бъдещето. В съобщение до медиите тримата членове на директорския борд посочиха като мотив за оставката липсата на диалог, ясна управленска посока и подкрепа от страна на Министерството на земеделието и храните.

Ръководството на държавното дружество посочва, че въпреки постигнатите резултати и изпълнението на стратегията, проектът е работил в условия на противоречиви сигнали и слаба координация, а комуникацията с принципала - министърът на земеделието, често е ставала чрез медиите. Според тях това е довело до управленска несигурност и подкопаване на доверието.

Към момента дружеството има създадени "щандове" в 110 магазини на Централния кооперативен съюз в близо 90 населени места основно в Пловдивска област, като още 30 са в процес на договаряне в Пазарджишко и Хасковско. От дружеството твърдят, че хранителните стоки, които се продават на тези щандове, са с 20-30% по-ниски цени от непромоционалните цени в големите търговски вериги.

Тримата членове на директорския борд посочват, че ще продължат да изпълняват задълженията си до изтичане на предизвестието.

Държавното дружество "Магазин за хората" бе създадено към Министерството на земеделието и храните през август 2025 г. по инициатива на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски със заявката да бъде изградена държавна верига магазини с евтини хранителни и нехранителни стоки приоритетно на български производители. За целта от бюджета за 2025 г. бяха отпуснати 10 млн. лв.