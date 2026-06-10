“ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица - изток” излизат от БЕХ

Правителството даде зелена светлина за една от ключовите реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост - преструктурирането на “Български енергиен холдинг”. От структурата на холдинга ще бъдат извадени така наречените въглищни предприятия - “ТЕЦ Марица Изток 2” и “Мини Марица - изток”. Те ще станат част от нов холдинг. За да стане възможно преструктурирането, Народното събрание следва да отмени старо решение, с което изваждането на въглищните предприятия бе забранено.

Това съобщи енергийният министър Ива Петрова след днешното заседание на кабинета. Преструктурирането на БЕХ е ключов ангажимент от Плана за възстановяване и устойчивост, като България рискува да загуби 500 млн. евро, ако не го изпълни.

“С решението си днес енергийното министерство е упълномощено да започне работа по изготвяне на бизнес план и финансов план на новото предприятие”, уточни Петрова. Тя обясни, че това е подготвителна работа и няма проблем министерството да се заеме със задачата преди НС да е отменило забранителното решение за преструктуриране на БЕХ от предходния парламент. Наред с бизнес плана на новото предприятие ще се работи и по инвестиционен план за развитието на целия комплекс, който е от стратегическо значение за страната, обясни Петрова.

Към момента не е ясно как ще бъдат преодолени тежките финансови проблеми на “Мини Марица Изток”, било то под шапката на новото предприятие. Както “Сега” писа, мините са рекордьор по загуба за 2024 година след “Булгаргаз” с отчетен минус по бюджета в размер на 270 млн. лв. Мините не успяват да покриват разходите си и получава заеми за целта от БЕХ, след като България още чака зелена светлина на взето решение за директно предоставяне на държавна помощ на компанията. Очаква се създаването на ново предприятие да улесни решаването на финансовия ребус, като мините са бенефициенти и на голям проект за рекултивация по линия на Фонда за справедлив преход.

В първоначалния си вариант реформата в БЕХ по ПВУ предвиждаше изваждане от холдинга не на въглищните предприятия, а на преносните оператори “Булгартрансгаз” и ЕСО, като това бе една от причините за блокирането на тази реформа. Ваденето на двете дружества бе определено като рисково за финансовото оцеляване на холдинга. Причината въобще да се върви към преструктуриране на БЕХ е кроссубсидирането в рамките на дружествата.

Очаква се новото предприятие с двете въглищни дружества да бъде реално учредено до края на август.